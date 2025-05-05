Инструктор объяснил, что должно быть в аптечке военнослужащего

Военные с аптечками. Фото иллюстративное: 1.zt.ua

На поле боя правильно сформированная аптечка может спасти жизнь раненого военного. Если оказать помощь в течение часа после ранения, шансов выжить у бойца будет значительно больше.

О том, что должна содержать аптечка военнослужащего и где ее лучше разместить, рассказал инструктор Одесского отряда ГПСУ под псевдонимом "Тюнс".

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По словам инструктора, желательно иметь две аптечки: одну на "бронике", другую на ременно-плечевой системе (РПС) или Range Belt.

Что должно быть в аптечке:

турникет;

две пары нитриловых перчаток (светлого цвета, чтобы на них было видно кровь);

гемостатический (кровоостанавливающий) бинт для тампонады;

назофарингеальный воздуховод с лубрикантом на водяной основе;

окклюзионная наклейка;

марлевый бинт в вакууме с абсорбирующей салфеткой;

термоодеяло;

карточка раненого формы dd 1380;

набор таблеток.

"Мы имеем так называемый pill-pack — набор таблеток. Это парацетамол в тысячной дозировке, или это может две таблетки парацетамола по 500, мелоксикам (противовоспалительное средство, — Ред.) и Моксифлокацин (бактерицидный антибактериальный препарат, — Ред.). Это антибиотики общего спектра", — объяснил "Тюнс".

Напомним, военнослужащие, которые проходят повторный курс лечения, имеют право на дополнительные выплаты. Правда, это касается только тех бойцов, которые лечатся из-за ранения.

Также мы сообщали, что воины, которые находятся на лечении за рубежом, тоже могут получать выплаты. Денежное обеспечение будут начислять, если лечение продлится не дольше, чем год подряд.