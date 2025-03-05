Які є порушення військового обліку та як за це карають, — відповідь правознавців

Військові квитки. Фото ілюстративне: armyinform.com

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації всі військовозобов'язані мають дотримуватися правил військового обліку. За порушення цих вимог може бути як адміністративна, так і кримінальна відповідальність.

Про це повідомили фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Що таке військовий облік та хто йому підлягає

"Військовий облік є важливою складовою обороноздатності країни. Його основне завдання — забезпечення контролю за військовозобов'язаними особами та призовниками", — зазначають правознавці.

Згідно з чинним законодавством, військовому обліку підлягають призовники віком від 17 до 25 років, військовозобов'язані та резервісти. Облік ведуть ТЦК та СП у співпраці з органами місцевого самоврядування та роботодавцями.

Як порушують військовий облік та як за це карають

До основних видів порушень військового обліку належать непостановка на військовий облік, несвоєчасне оновлення даних, ухилення від проходження медогляду, невиконання роботодавцем обов'язків щодо ведення обліку військовозобов'язаних працівників і своєчасної подачі відповідної звітності.

Адміністративна відповідальність передбачає штрафи в розмірі 17–25 тисяч гривень, а от тим, кого притягують до кримінальної відповідальності, може загрожувати навіть позбавлення волі. Зокрема ухилення від призову на строкову службу (ст. 335 Кримінального кодексу України) карається обмеженням волі на строк до трьох років, ухилення від мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк трьох до п'яти років, а за ухилення від військового обліку (ст. 337 Кримінального кодексу України) або спеціальних зборів порушника можуть оштрафувати або засудити до двох років виправних робіт.

Раніше адвокат Юрій Айвазян пояснив, як діяти, якщо в застосунку "Резерв+" з'явився статус "Порушення правил обліку". У таких випадках він радить звертатися до ТЦК та СП.

Також ми повідомляли, що в разі зміни місця проживання військовозобов'язаний має стати на облік у ТЦК та СП упродовж семи днів. За недотримання цієї вимоги передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.