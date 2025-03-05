Какие есть нарушения воинского учета и как за это наказывают, — ответ правоведов

Военные билеты. Фото иллюстративное: armyinform.com

В условиях военного положения и общей мобилизации все военнообязанные должны соблюдать правила воинского учета. За нарушение этих требований может быть как административная, так и уголовная ответственность.

Об этом сообщили специалисты юридической компании INSEININ.

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Что такое воинский учет и кто ему подлежит

"Военный учет является важной составляющей обороноспособности страны. Его основная задача — обеспечение контроля за военнообязанными лицами и призывниками", — отмечают правоведы.

Согласно действующему законодательству, воинскому учету подлежат призывники в возрасте от 17 до 25 лет, военнообязанные и резервисты. Учет ведут ТЦК и СП в сотрудничестве с органами местного самоуправления и работодателями.

Как нарушают воинский учет и как за это наказывают

К основным видам нарушений воинского учета относятся непостановка на воинский учет, несвоевременное обновление данных, уклонение от прохождения медосмотра, невыполнение работодателем обязанностей по ведению учета военнообязанных работников и своевременной подачи соответствующей отчетности.

Административная ответственность предусматривает штрафы в размере 17-25 тысяч гривен, а вот тем, кого привлекают к уголовной ответственности, может грозить даже лишение свободы. В частности, уклонение от призыва на срочную службу (ст. 335 Уголовного кодекса Украины) наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, уклонение от мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а за уклонение от воинского учета (ст. 337 Уголовного кодекса Украины) или специальных сборов нарушителя могут оштрафовать или приговорить к двум годам исправительных работ.

Ранее адвокат Юрий Айвазян объяснил, как действовать, если в приложении "Резерв+" появился статус "Нарушение правил учета". В таких случаях он советует обращаться в ТЦК и СП.

Также мы сообщали, что в случае смены места жительства военнообязанный должен стать на учет в ТЦК и СП в течение семи дней. За несоблюдение этого требования предусматривается административная ответственность в виде штрафа.