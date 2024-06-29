Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Ще одна смерть мобілізованого на полігоні — що відомо arrow

Ще одна смерть мобілізованого на полігоні — що відомо

29 червня 2024 04:30
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор
На військовому полігоні раптово помер мобілізований чоловік з Львівщини
Навчання українських військових на полігоні. Фото: Сухопутні сили ЗСУ
621c40f4-0833-4a54-edf5-864737d9ac00 - Василь Горенко
Василь Горенко
Редактор

Під час військової підготовки на одному з полігонів західної України помер мобілізований. 42-річного чоловіка призвали до ЗСУ у травні цього року. Він був одружений, мав двох дітей.   

Про це у п'ятницю, 28 червня, повідомила Бориславська міська рада.

Читайте також:

Раптова смерть на навчальному полігоні

Новину про смерть мобілізованого поширила міська влада Борислава Львівської області. Саме у цьому місті народився чоловік. 

"Чапля Володимир Львович народився 30 серпня 1981 року. Виріс в місті Бориславі, навчався спершу в 6 школі, далі в 1 школі. Працював майстром котельні в "Перлині Прикарпаття" (Трускавець), "Діана" (Східниця). Був мобілізований 7 травня 2024 року. Раптово помер на навчальному полігоні. У нього залишилась дружина і двоє дітей", — йдеться у повідомленні.

На полігоні загинув мобілізований з Львівської області
Мобілізований з Львівщини помер на полігоні під час навчань. Фото: Бориславська міська рада

Причина смерті не уточнюється. У міськраді повідомили, що прощання з військовим відбудеться у суботу, 29 червня, на Перехресті Героїв, орієнтовно о 12:00.

Нагадаємо, 24 червня на Рівненському полігоні помер 51-рінчий військовий з Новояворівська Львівської області Степан Парикаш.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював із відомими українськими зірками. Ще одна втрата сталася 10 червня: під Вовчанськом у Харківській області загинув 50-річний командир батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

військові навчання
Львівська область
військовий призов
мобілізація
полігон
військовослужбовці
військова підготовка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони