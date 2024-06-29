На військовому полігоні раптово помер мобілізований чоловік з Львівщини

Навчання українських військових на полігоні. Фото: Сухопутні сили ЗСУ

Під час військової підготовки на одному з полігонів західної України помер мобілізований. 42-річного чоловіка призвали до ЗСУ у травні цього року. Він був одружений, мав двох дітей.

Про це у п'ятницю, 28 червня, повідомила Бориславська міська рада.

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Новину про смерть мобілізованого поширила міська влада Борислава Львівської області. Саме у цьому місті народився чоловік.

"Чапля Володимир Львович народився 30 серпня 1981 року. Виріс в місті Бориславі, навчався спершу в 6 школі, далі в 1 школі. Працював майстром котельні в "Перлині Прикарпаття" (Трускавець), "Діана" (Східниця). Був мобілізований 7 травня 2024 року. Раптово помер на навчальному полігоні. У нього залишилась дружина і двоє дітей", — йдеться у повідомленні.

Мобілізований з Львівщини помер на полігоні під час навчань. Фото: Бориславська міська рада

Причина смерті не уточнюється. У міськраді повідомили, що прощання з військовим відбудеться у суботу, 29 червня, на Перехресті Героїв, орієнтовно о 12:00.

Нагадаємо, 24 червня на Рівненському полігоні помер 51-рінчий військовий з Новояворівська Львівської області Степан Парикаш.

Раніше ми повідомляли, що на фронті загинув український хореограф Антон Смецький, який працював із відомими українськими зірками. Ще одна втрата сталася 10 червня: під Вовчанськом у Харківській області загинув 50-річний командир батальйону ОУН Микола Коханівський з позивним "Буревій". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.