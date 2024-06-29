На военном полигоне внезапно умер мобилизованный мужчина из Львовщины

Учения украинских военных на полигоне. Фото: Сухопутные силы ВСУ

Во время военной подготовки на одном из полигонов западной Украины умер мобилизованный. 42-летнего мужчину призвали в ВСУ в мае этого года. Он был женат, имел двоих детей.

Об этом в пятницу, 28 июня, сообщил Бориславский городской совет.

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Внезапная смерть на учебном полигоне

Новость о смерти мобилизованного распространили городские власти Борислава Львовской области. Именно в этом городе родился мужчина.

"Чапля Владимир Львович родился 30 августа 1981 года. Вырос в городе Бориславе, учился сначала в 6 школе, затем в 1 школе. Работал мастером котельной в "Перлині Прикарпаття" (Трускавец), "Діана" (Сходница). Был мобилизован 7 мая 2024 года. Внезапно умер на учебном полигоне. У него осталась жена и двое детей", — говорится в сообщении.

Мобилизованный из Львовской области скончался на полигоне во время учений. Фото: Бориславский городской совет

Причина смерти не уточняется. В горсовете сообщили, что прощание с военным состоится в субботу, 29 июня, на Перекрестке Героев ориентировочно в 12:00.

Напомним, 24 июня на Ровенском полигоне скончался 51-летний военный из Новояворовска Львовской области Степан Парикаш.

Ранее мы сообщали, что на фронте погиб украинский хореограф Антон Смецкий, который до войны работал с известными украинскими звездами. Еще одна потеря произошла 10 июня: под Волчанском в Харьковской области погиб 50-летний командир батальона ОУН Николай Кохановский с позывным "Буревий". Он воевал против российских оккупантов с 2014 года.