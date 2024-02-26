Мобилизация в Украине — при каком условии больше полицейских отправят воевать

Сотрудники Национальной полиции на службе. Фото: npu.gov.ua

Как известно, еще с начала полномасштабного вторжения россии в Украину десятки тысяч полицейских присоединились к ВСУ. Правоохранители не только воюют бок о бок с военными, но и документируют преступления. В то же время, в новом законопроекте по мобилизации Верховная Рада рассматривает возможность привлечь еще больше работников Нацполиции на фронт.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский в интервью "Телеграфу" сообщил, готова ли полиция к таким кардинальным изменениям и в каком случае еще больше полицейских могут отправить на войну.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. Фото: pl.npu.gov.ua

Так, глава Нацполиции напомнил, что с начала войны в Украине на полицейских лежит большая ответственность, ведь они помогали выявлять и противодействовать враждебным ДРГ, разбирали завалы и спасали людей вместе с работниками ГСЧС, эвакуировали гражданское население из-под обстрелов, разминировали территории, а также фиксировали и расследовали военные преступления.

Кроме того, была создана штурмовая бригада Нацполиции "Лють", где возведены отряды из полицейских всех регионов, выполняющих боевые распоряжения на фронте.

Конечно, большая часть представителей правоохранительных органов остаются на местах и выполняют свои непосредственные обязанности. Однако если будет наблюдаться значительное ухудшение ситуации на фронте, воевать придется всем, подчеркнул Выговский.

В частности, по его мнению, это касается не только полицейских, но и спасателей и представителей других силовых структур. Ведь защищать страну — это конституционная обязанность каждого гражданина.

"Если встанет вопрос максимальному количеству полицейских пойти воевать — пойдем и будем воевать", — подчеркнул глава Национальной полиции.

Однако Выговский добавил, что в настоящее время такой потребности нет, а на работников полиции возложено немало других важных задач, которые должны быть выполнены во время военного положения, а именно:

обеспечение безопасности и правопорядка внутри страны;

противодействие преступности;

профилактика уголовных правонарушений.

"В государстве стало больше оружия, большой объем работы у полицейских на деоккупированных территориях, постоянные обстрелы и военные преступления захватчиков — работы у нас хватает, в усиленном варианте несения службы с первого дня полномасштабной войны, 24/7 все в строю. Должны четко осознавать, что привлечение максимального количества полицейских на фронте повлияет на безопасность граждан внутри страны. И главный риск, влияющий на безопасность людей, не связанный именно с войной, это уличная преступность — то есть ограбление, разбои, изнасилования, кражи, угоны...", — объяснил Иван Выговский.

Ранее мы сообщали, что военным и полицейским предлагают выплачивать дополнительные вознаграждения.

Напомним, мы писали, на сайте Президента Украины создали петицию по мобилизации в ряды ВСУ сотрудников Нацполиции. Заменить их предлагают новыми гражданскими работниками.

Также мы информировали, кто из украинцев имеет право на отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.