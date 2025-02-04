Геннадій Шаповалов пішов з посади командувача ОК Південь — що буде робити далі

Шаповалов залишає посаду командувача ОК "Південь" — деталі
Бригадний генерал Геннадій Шаповалов залишає посаду командувача оперативного командування "Південь". Надалі він очолить українську команду при місії NSATU у німецькому Вісбадені.
Про це повідомило ОК "Південь" у Facebook.
Звільнення Геннадія Шаповалова
"Мав за честь бути командувачем військ оперативного командування "Південь" — потужного військового колективу, який з перших днів російсько-української війни мужньо і самовіддано захищає незалежність та суверенітет України на всіх напрямках", — наголосив Шаповалов.
Він додав, що гордий тим, що був частиною міцної, злагодженої та вмотивованої команди професіоналів-управлінців.
"Вдячний кожному і кожній за відданість і силу духу, за сумлінну службу та плідну співпрацю у справі захисту Української держави. Переконаний, що ви і надалі не зупинятиметесь на досягнутому, достойно виконуватимете свій військовий обов’язок, примножуючи славу Українського війська заради наближення нашої Перемоги! Дякую за службу! Честь!" — додав бригадний генерал.
Водночас раніше міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Шаповалов очолить українську команду при місії NSATU у німецькому Вісбадені. Його основним завданням стане координація військового співробітництва з партнерами, зокрема щодо постачання військової допомоги Україні.
Як відомо, NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — місія НАТО, яка відповідає за навчання та допомогу Україні у сфері оборони.
Нагадаємо, Шаповалова призначили Командувачем ОК "Південь" 16 квітня 2024 року. В командуванні відзначили потенціал нового очільника.
Крім того, 30 січня Умєров повідомив, що Національну академію Сухопутних військ у Львові очолив Роман Качур. Він отримав найбільшу підтримку за результатами голосування, яке провели в застосунку "Армія+".
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