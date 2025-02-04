Геннадий Шаповалов ушел с должности командующего ОК Юг — что будет делать дальше

Шаповалов покидает пост командующего ОК "Юг" — детали
Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего оперативного командования "Юг". В дальнейшем он возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене.
Об этом сообщило ОК "Юг" в Facebook.
Увольнение Геннадия Шаповалова
"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Юг" — мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", — подчеркнул Шаповалов.
Он добавил, что горд тем, что был частью крепкой, слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев.
"Благодарен каждому и каждой за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество в деле защиты Украинского государства. Убежден, что вы и в дальнейшем не будете останавливаться на достигнутом, достойно выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Честь! " — добавил бригадный генерал.
В то же время ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Шаповалов возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене. Его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине.
Как известно, NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — миссия НАТО, которая отвечает за обучение и помощь Украине в сфере обороны.
Напомним, Шаповалова назначили Командующим ОК "Юг" 16 апреля 2024 года. В командовании отметили потенциал нового руководителя.
Кроме того, 30 января Умеров сообщил, что Национальную академию Сухопутных войск во Львове возглавил Роман Качур. Он получил наибольшую поддержку по результатам голосования, которое провели в приложении "Армія+".
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