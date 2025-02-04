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Шаповалов покидает пост командующего ОК "Юг" — детали

4 февраля 2025 11:17
Карина Приходько - Редактор
Геннадий Шаповалов ушел с должности командующего ОК Юг — что будет делать дальше
Командующий ОК "Юг" Геннадий Шаповалов. Фото: facebook/OperationalCommandSouth
Карина Приходько - Редактор

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов покидает пост командующего оперативного командования "Юг". В дальнейшем он возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене.

Об этом сообщило ОК "Юг" в Facebook.

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"Имел честь быть командующим войсками оперативного командования "Юг" — мощного военного коллектива, который с первых дней российско-украинской войны мужественно и самоотверженно защищает независимость и суверенитет Украины на всех направлениях", — подчеркнул Шаповалов.

Он добавил, что горд тем, что был частью крепкой, слаженной и мотивированной команды профессионалов-управленцев.

"Благодарен каждому и каждой за преданность и силу духа, за добросовестную службу и плодотворное сотрудничество в деле защиты Украинского государства. Убежден, что вы и в дальнейшем не будете останавливаться на достигнутом, достойно выполнять свой воинский долг, приумножая славу Украинского войска ради приближения нашей Победы! Спасибо за службу! Честь! " — добавил бригадный генерал.

звільнення Геннадія Шаповалова
Скриншот сообщения ОК "Юг"

В то же время ранее министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Шаповалов возглавит украинскую команду при миссии NSATU в немецком Висбадене. Его основной задачей станет координация военного сотрудничества с партнерами, в частности по поставкам военной помощи Украине.

Как известно, NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine) — миссия НАТО, которая отвечает за обучение и помощь Украине в сфере обороны.

Геннадій Шаповалов
Скриншот сообщения Рустема Умерова

Напомним, Шаповалова назначили Командующим ОК "Юг" 16 апреля 2024 года. В командовании отметили потенциал нового руководителя.

Кроме того, 30 января Умеров сообщил, что Национальную академию Сухопутных войск во Львове возглавил Роман Качур. Он получил наибольшую поддержку по результатам голосования, которое провели в приложении "Армія+".

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