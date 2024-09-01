Шахраї стали вимагати гроші за контакт чи звільнення українських полонених

Звільнені з полону українські герої. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні вирує хвиля шахрайства пов'язана зі звільненням українських полонених. Злодії намагаються грати на почуттях батьків та рідних, чиї близькі потрапили у російських полон чи зникли безвісти та видурюють у них гроші.

Про це попереджає уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсман інформує, що шахраї видають себе за волонтерів, журналістів, представників державних структур або навіть російських командирів, майстерно граючи на емоціях, обіцяючи звільнення, важливу інформацію чи навіть організацію дзвінка з рідними. Але за це вони вимагають гроші – нібито "плату" за свої "послуги".

Як не потрапити в пастку до шахраїв

Перш за все Дмитро Лубінець радить завжди перевіряти джерела інформації. В жодному разі не розкривати конфіденційну інформацію про себе чи близьких. Бути обережними у соцмережах і навіть в особистих чатах не повідомляти важливі дані. Треба з підозрою ставитись до будь-яких фінансових пропозицій.

А головне, зазначає Лубінець, треба пам'ятати, що офіційні державні органи та волонтерські організації ніколи не беруть грошей за допомогу або надання інформації.

Якщо ви натрапили на шахраїв, або підозрюєте щось, то не зволікайте – звертайтеся до Координаційного штабу, Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ, і негайно повідомляйте Кіберполіцію.