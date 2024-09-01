Мошенники требуют деньги за контакт или освобождение украинских пленных

Освобожденные из плена украинские герои. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине бурлит волна мошенничества, связанная с освобождением украинских пленных. Преступники пытаются играть на чувствах родителей и родных, чьи близкие попали в плен или пропали без вести и выманивают у них деньги.

Об этом предупреждает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсмен информирует, что мошенники выдают себя за волонтеров, журналистов, представителей государственных структур или даже российских командиров, мастерски играя на эмоциях, обещая увольнение, важную информацию или даже организацию звонка с родными. Но за это они требуют деньги – якобы "плату" за свои "услуги".

Как не попасть в ловушку к мошенникам

Прежде всего, Дмитрий Лубинец советует всегда проверять источники информации. Ни в коем случае не раскрывать конфиденциальную информацию о себе или близких. Соблюдать осторожность в соцсетях и даже в личных чатах не сообщать важные данные. Надо с подозрением относиться к любым финансовым предложениям.

А главное, отмечает Лубинец, следует помнить, что официальные государственные органы и волонтерские организации никогда не берут денег за помощь или предоставление информации.

Если вы натолкнулись на мошенников, или подозреваете что-то, то не медлите – обращайтесь в Координационный штаб, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ , и немедленно сообщайте Киберполицию.