Як суд покарав сержанта, який тричі скоїв СЗЧ

Франківський районний суд Львова. Фото: fk.lv.court.gov.ua

Сержант упродовж року тричі тікав із військової частини. Свій вчинок він пояснив тим, що хотів заробити грошей.

Про це йдеться у вироку, який Франківський районний суд Львова виніс у вівторок, 8 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у 2024 році фігурант три рази самовільно залишав військову частину. Перші два рази він повертався на службу. Одного разу був відсутній кілька тижнів, наступного — упродовж двох місяців. Утретє чоловік після втечі не з'являвся у військовій частині впродовж понад п'яти місяців.

Рішення суду

Під час судового засідання військовий визнав свою провину. Чоловік пояснив, що утримує двох дітей, однак заробітної плати, яку він отримує за військову службу, замало для того, щоб забезпечити родину всім необхідним. Саме бажання заробити грошей стало мотивом утечі. Свою провину сержант визнав і заявив, що хоче повернутися на службу.

Фігурант є учасником бойових дій. Наразі він обмежено придатний до служби. Суд визнав чоловіка винним і призначив йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення. Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, у Києві засудили до ув'язнення чоловіка, який ухилився від військового призову. Попри те, що ВЛК визнала фігуранта придатним до служби, він написав відмову від мобілізації.

Також ми повідомляли, що в Київській області чоловік зґвалтував свою 13-річну онуку. Його засудили до 15 років ув'язнення.