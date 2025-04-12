Как суд наказал сержанта, который трижды совершил СОЧ

Франковский районный суд Львова. Фото: fk.lv.court.gov.ua

Сержант в течение года трижды убегал из воинской части. Свой поступок он объяснил тем, что хотел заработать денег.

Об этом говорится в приговоре, который Франковский районный суд Львова вынес во вторник, 8 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в 2024 году фигурант три раза самовольно покидал воинскую часть. Первые два раза он возвращался на службу. Один раз отсутствовал несколько недель, в следующий раз — в течение двух месяцев. В третий раз мужчина после побега не появлялся в воинской части в течение более пяти месяцев.

Решение суда

Во время судебного заседания военный признал свою вину. Мужчина объяснил, что содержит двоих детей, однако заработной платы, которую он получает за военную службу, мало для того, чтобы обеспечить семью всем необходимым. Именно желание заработать денег стало мотивом побега. Свою вину сержант признал и заявил, что хочет вернуться на службу.

Фигурант является участником боевых действий. На данный момент он ограниченно пригоден к службе. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде пяти лет заключения. В течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать в апелляционном порядке.

Напомним, в Киеве приговорили к заключению мужчину, который уклонился от военного призыва. Несмотря на то, что ВВК признала фигуранта пригодным к службе, он написал отказ от мобилизации.

Также мы сообщали, что в Киевской области мужчина изнасиловал свою 13-летнюю внучку. Его приговорили к 15 годам заключения.