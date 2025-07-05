Сержанту не виплатили мільйон гривень за "контрактом 18–24" — яке рішення ухвалив суд

Молодий український військовослужбовець. Фото: ШІ

Військова частина не схотіла платити мільйон гривень за "контрактом 18–24" сержанту, оскільки він долучився до лав захисників України ще до початку повномасштабного вторгнення. Аби оскаржити це рішення й отримати виплату, військовослужбовець звернувся до суду.

Про це йдеться у вироку, який Закарпатський окружний адміністративний суд ухвалив 26 червня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, фігурант долучився до прикордонного загону 2 березня 2021 року. У другій половині грудня 2022 року він уклав контракт на військову службу у ДПСУ на три роки та обійняв посаду молодшого інспектора прикордонної служби.

Після повномасштабного вторгнення військовослужбовець брав участь у бойових діях, закрема в районі Вовчанська Харківської області. 6 серпня минулого року він зазнав поранення, яке було пов'язане із захистом Батьківщини.

Наприкінці квітня поточного року захисник України звернувся до військової частини: попросив, щоб за тривалу службу в умовах бойових дій його виплати мільйон гривень в якості одноразової грошової винагороди. На початку травня прикордонний загін відмовив йому в наданні цієї суми, зазначивши, що мільйон гривень отримують бійці віком до 25 років, яких прийняли на службу після початку воєнного стану, тоді як сержант проходив строкову службу з 10 листопада 2020 року.

Рішення суду

Суд дійшов висновку, що відмова військової частини надати бійцю виплату є протиправною. Сержант має право на виплату за "контрактом 18–24", адже уклав контракт під час воєнного стану, брав участь у бойових діях і травмувався, захищаючи Батьківщину.

Позов військовослужбовця задовольнили. Військова частина має виплатити йому мільйон гривень.

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