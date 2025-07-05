Сержанту не выплатили миллион гривен по "контракту 18–24" — какое решение принял суд

Молодой украинский военнослужащий. Фото: ИИ

Воинская часть не захотела платить миллион гривен по "контракту 18–24" сержанту, поскольку он вступил в ряды защитников Украины еще до начала полномасштабного вторжения. Чтобы обжаловать это решение и получить выплату, военнослужащий обратился в суд.

Об этом говорится в приговоре, который Закарпатский окружной административный суд принял 26 июня.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, фигурант присоединился к пограничному отряду 2 марта 2021 года. Во второй половине декабря 2022 года он заключил контракт на военную службу в ГПСУ на три года и занял должность младшего инспектора пограничной службы.

После полномасштабного вторжения военнослужащий участвовал в боевых действиях, в частности в районе Волчанска Харьковской области. 6 августа прошлого года он получил ранение, которое было связано с защитой Родины.

В конце апреля текущего года защитник Украины обратился в воинскую часть: попросил, чтобы за длительную службу в условиях боевых действий ему выплатили миллион гривен в качестве единоразового денежного вознаграждения. В начале мая пограничный отряд отказал ему в предоставлении этой суммы, отметив, что миллион гривен получают бойцы в возрасте до 25 лет, которых приняли на службу после начала военного положения, тогда как сержант проходил срочную службу с 10 ноября 2020 года.

Решение суда

Суд пришел к выводу, что отказ воинской части предоставить бойцу выплату является противоправным. Сержант имеет право на выплату по "контракту 18–24", ведь заключил контракт во время военного положения, участвовал в боевых действиях и травмировался, защищая Родину.

Иск военнослужащего удовлетворили. Воинская часть должна выплатить ему миллион гривен.

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