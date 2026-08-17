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Генштаб уточнил детали поражения военного завода в РФ

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:35
ВСУ уничтожили два цеха на крупном военном заводе РФ
Разрушенный цех завода. Фото: Генштаб ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли успешный удар по крупному российскому военному заводу в Ростовской области, уничтожив важные производственные мощности. В результате точного попадания по стратегическому объекту противника полностью разрушены несколько основных зданий, где изготавливались компоненты для оружия. Эта атака существенно подорвала возможности оккупационных войск по обеспечению фронта дефицитными боеприпасами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ.

Уничтожение цехов по производству взрывчатки

Воздушная операция состоялась в ночь на 16 августа.

ВСУ уничтожили два цеха на крупном военном заводе РФ - фото 1
Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

По результатам удара по предприятию Комбинат Каменский в Каменске-Шахтинском Ростовской области подтверждено уничтожение двух и повреждение ещё четырёх цехов по производству взрывчатых веществ и порохов.

ВСУ уничтожили два цеха на крупном военном заводе РФ - фото 2
Пораженный цех завода. Фото: Генштаб ВСУ.

"Комбинат Каменский — предприятие российского военно-промышленного комплекса, производящее твердое ракетное топливо для боеприпасов РСЗО Ураган, Смерч и Торнадо-С, а также для ряда ракетных систем и авиационных средств поражения", — сообщили в Генштабе.

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Последствия удара по заводу. Фото: Генштаб ВСУ.

Пожар на руинах зданий продолжался несколько часов, а работа всего завода в настоящее время приостановлена.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, украинские военные и киберспециалисты остановили работу крупнейшего российского маркетплейса Wildberries, взломав его цифровую инфраструктуру и платежные сервисы. Это усилило эффект от недавних успешных ракетных ударов Сил обороны непосредственно по реальным логистическим складам этой компании в РФ.

Также мы сообщали, что ВСУ поразили ретранслятор и подразделение беспилотных систем России. Поражение этих объектов должно ослабить способность россиян управлять ударными дронами и обеспечивать деятельность своих подразделений.

Генштаб ВСУ военные действия война в Украине удары по РФ
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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