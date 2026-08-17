ЗСУ знищили два цехи на великому військовому заводі РФ

Уражений цех заводу. Фото: Генштаб ЗСУ. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України завдали успішного удару по великому російському військовому заводу в Ростовській області, знищивши важливі виробничі потужності. Внаслідок точного влучання на стратегічному об'єкту ворога повністю зруйновано кілька основних будівель, де виготовляли компоненти для зброї. Ця атака суттєво підірвала можливості окупаційних військ щодо забезпечення фронту дефіцитними боєприпасами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Знищення цехів із виробництва вибухівки

Повітряна операція відбулася в ніч на 16 серпня.

Повідомлення Генштабу ЗСУ. Фото: скріншот

За результатами ураження підприємства "Комбинат Каменский" у Каменську-Шахтинському Ростовської області підтверджено знищення двох і пошкодження ще чотирьох цехів з виробництва вибухових речовин та порохів.

"Комбинат Каменский" – підприємство російського військово-промислового комплексу, що виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ "Ураган", "Смерч" і "Торнадо-С", а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження", — повідомили у Генштабі.

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Наслідки удару по заводу. Фото: Генштаб ЗСУ.

Пожежа на руїнах будівель тривала кілька годин, а роботу всього заводу наразі заблоковано.

Як писали Новини.LIVE раніше, українські військові та кіберфахівці зупинили роботу найбільшого російського маркетплейса Wildberries, зламавши його цифрову інфраструктуру та платіжні сервіси. Це підсилило ефект від нещодавніх успішних ракетних ударів Сил оборони безпосередньо по реальних логістичних складах цієї компанії в РФ.

Також ми повідомляли, що ЗСУ уразили ретранслятор та підрозділ безпілотних систем Росії. Ураження цих обʼєктів має послабити спроможності росіян управляти ударними дронами та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.