ВСУ поразили МиГ-29 и "Панцирь-С1" на российском аэродроме

МиГ-29, поражение "Панцирь-С1", сбитый МиГ-29. Фото: Reuters, скриншот из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Украинские военные успешно нанесли удар по аэродрому "Халино" в Курской области России, где поразили истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Также Силы обороны нанесли удары по радиолокационной станции, складам и пунктам управления беспилотниками оккупантов.

О результатах боевых действий сообщили Силы беспилотных систем и Генеральный штаб ВСУ, передает Новини.LIVE.

Украинские военные нанесли серию успешных ударов по целям РФ

15-я отдельная бригада артиллерийской разведки "Черный лес" провела успешную операцию на аэродроме "Халино" в Курской области России.

В результате удара были поражены российский истребитель МиГ-29 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

"Продолжение следует. Слава Украине!" — отметили украинские военные, сообщая о результатах операции.

ВСУ также поразили РЛС, склады и пункты управления БПЛА

Кроме того, 20 июля и в ночь на 21 июля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду других важных военных объектов российских оккупантов.

В частности, в районе Хорлева в Херсонской области украинские защитники поразили радиолокационную станцию "Буссоль-С", которая используется для обнаружения и сопровождения морских целей.

Также под удары попали три склада боеприпасов и материально-технического обеспечения противника в Донецкой и Луганской областях, а также в Курской области РФ.

Кроме того, украинские военные атаковали три пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов в районах Каменского, Комара и села Запорожье на временно оккупированной территории Донецкой области.

Информация о пораженных объектах РФ. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одно из самых напряженных направлений фронта — Константиновское. Во время встречи военные обсудили дальнейшее усиление роли беспилотных систем в боевых действиях. Их более активное применение должно обеспечить более мощное огневое воздействие на войска РФ и снизить угрозы для украинских военнослужащих.

Новини.LIVE писали, что украинские военнослужащие полка "Скала" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. После выполнения задания бойцы подняли флаг Украины в центре города.