Как аспиранту получить отсрочку от военного призыва во время мобилизации

Военнообязанные в ТЦК. Фото иллюстративное: ЛОТЦК и СП/Facebook

Согласно новому Закону о мобилизации, право на отсрочку имеют студенты и аспиранты, которые получают первое высшее образование или повышают уровень образования по ранее полученной специальности. Речь идет о соискателях образования, обучающихся на дневной или дуальной форме.

О том, как оформить отсрочку от мобилизации аспирантам, говорится в материале, который ТСН опубликовал в воскресенье, 1 сентября.

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Для получения отсрочки от мобилизации нужно:

взять в учебном заведении справку об обучении в аспирантуре на дневной или дуальной форме; обратиться в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки.

Заявление вместе со справкой с места обучения аспирант должен подать в ТЦК, где находится на военном учете.

Право на отсрочку от военного призыва во время мобилизации имеют аспиранты, которых после того, как они сдали вступительные экзамены, уже зачислили в учебное заведение.

В случае, если претендующий на отсрочку мужчина только подал заявление на поступление в аспирантуру и в учебном заведении еще нет приказа о его зачислении, такого гражданина могут мобилизовать.

Также следует помнить, что наличие отсрочки не освобождает аспирантов от соблюдения мобилизационного законодательства. Так же, как и другие военнообязанные, такие граждане должны своевременно обновлять военно-учетные данные и проходить ВВК.