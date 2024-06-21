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В Ужгороде силой мобилизовали молодого парня, он уже на полигоне — подробности истории

21 июня 2024 01:04
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
В Закарпатье силой мобилизовали 22-летнего парня
Молодой человек разбирает автомат. Фото иллюстративное: Закарпатский ОТЦК и СП
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В Ужгороде Закарпатской области работники ТЦК схватили 22-летнего мужчину и насильно доставили его в военкомат, где заставили пройти ВВК и подписать документы о призыве на военную службу. Затем молодого украинца отвезли в учебный центр.

Об этом в Facebook сообщила мать молодого человека Нина Троненко.

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Мать мужчины написала, что военные ТЦК забрали у ее сына Валентина мобильный телефон. Юноша перезвонил матери только спустя два дня и сообщил, что его мобилизовали, и сейчас он на учениях на Яворовском полигоне во Львовской области.

"Муж мой на войне с марта 2022 года, ушел сам, имеет три боевые награды. Валентин непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное. Имеет неизлечимую болезнь, которая сейчас в состоянии ремиссии. Заключение ВВК ему не предоставили, он его в глаза не видел. Врач сказала, что раз у него ремиссия, то он годен", — написала женщина в Facebook.

В Ужгороде мобилизовали 22-летнего юношу
Скриншот Telegram/Nina Tronenko

В Закарпатском областном ТЦК заявляют, что юношу мобилизовали законно

В Закарпатском областном ТЦК сообщили, что в 2019 году призывная комиссия Печерского РВК Киева сняла мужчину с учета призывников и передала на учет военнообязанных, поскольку он был признан непригодным к военной службе в мирное время и ограниченно пригодным — в военное время.

"Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" граждане Украины, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, ранее не проходившие военную службу в ВСУ, других военных формированиях, проходят курс базовой общевойсковой подготовки. На основании изложенного лица, которым не исполнилось 25 лет, считающиеся военнообязанными, после уточнения воинско-учетных данных и прохождения медицинского осмотра подлежат призыву и могут быть призваны на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период", — заявили в ТЦК.

Ответ Закарпатского областного ТЦК насчет мобилизации 22-летнего юноши
Скриншот Facebook/Закарпатский ОТЦК и СП

Мать мужчины написала заявление в ужгородскую полицию.

Напомним, в командовании Cухопутных войск Украины действует горячая линия для оперативного реагирования на все противоправные действия представителей ТЦК и СП. Если у вас есть вопросы по мобилизации —  обращайтесь за помощью по номеру 0 800 301 937.

Также мы писали, что военнообязанные, которым еще не исполнилось 25 лет, могут попасть в ВСУ только в двух случаях — добровольно, то есть с их согласия, а также после прохождения базовой военной подготовки.

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