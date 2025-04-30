Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В "Азове" появилась вакансия автоэлектриков — сколько платят arrow

В "Азове" появилась вакансия автоэлектриков — сколько платят

30 апреля 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам
Военный ремонтирует машину. Фото: azov.org.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада "Азов" ищет на работу автоэлектриков. Кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы от одного года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

Реклама
Читайте также:
В "Азові" з'явилась вакансія автоелектриків — скільки платять - фото 1
Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

  • диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;
  • монтаж и замена электрических компонентов;
  • выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;
  • использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;
  • знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;
  • умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;
  • умение работать со специализированным оборудованием;
  • ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;
  • денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
  • в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что этой, бригада спецназначения "Азов" ищет людей, которые уверенно себя чувствуют за рулем автобуса. В то же время необходимо уметь ремонтировать авто.

Также мы писали, что бойцы предлагают работу знатокам Starlink.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" зарплата война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама