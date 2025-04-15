Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает кладовщикам

В "Азове" требуются кладовщики — какие условия работы
Бригады спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют проводить инвентаризацию. Речь идет о кладовщиках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 14 апреля.
Обязанности кладовщика в бригаде "Азов" и требования к кандидатам на должность
Кладовщик должен принимать оборудование на склад и вносить в базу данных, формировать заявки подразделений и выдавать военным оборудование, проводить инвентаризацию.
На работу приглашают пунктуальных и опрятных людей, которые умеют организовывать рабочее пространство, имеют аналитический склад ума и готовы к физическим нагрузкам.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает абдоминальных и торакальных хирургов. Занять эту должность могут люди, которые имеют не менее двух лет опыта работы и высшее медицинское образование.
Также бригада приглашает в свои ряды связистов. Такие военные должны обеспечивать бесперебойную работу систем связи подразделения.
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