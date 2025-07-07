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Главная Штаб В "Азове" требуются хирурги — зарплата до 127 тысяч гривен

В "Азове" требуются хирурги — зарплата до 127 тысяч гривен

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 03:26
Работа в Азове - какую зарплату предлагают хирургам
Хирурги делают операцию. Фото иллюстративное: hirurgia.kiev.ua

Бригада "Азов" ищет на работу абдоминальных, торакальных хирургов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и минимум два года опыта работы. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц. 

Соответствующая вакансия опубликована в воскресенье, 6 июля, на сайте поиска работы Work.ua.

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Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

  • оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;
  • сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения;
  • организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;
  • периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;
  • периодическое дежурство на реанимационном транспорте медицинской роты;
  • сбор и обработка санитарных данных;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

  • высшее медицинское образование;
  • опыт работы по специальности;
  • опыт работы с ургентными пациентами;
  • умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;
  • готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;
  • соблюдение принципов доказательной медицины;
  • готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;
  • стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;
  • готовность участвовать в медицинском планировании;
  • готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

  • официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;
  • профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что кроме этой вакансии, "Азов" ищет в свои ряды водителей-заправщиков.

Кроме того, в бригаду нужны люди, которые умеют управлять танком. Речь идет о водителях-механиках танка.

ВСУ работа деньги бригада "Азов" вакансии война в Украине
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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