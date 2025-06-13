Работа в Азове — какие условия предлагают автоэлектрикам

Автоэлектрик. Иллюстративное фото: katrin-auto.kiev.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает на работу автоэлектриков. Потенциальные кандидаты должны иметь соответствующие знания и опыт работы не менее 1 года. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен месяц.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.

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Объявление о вакансии автоэлектрика в "Азов". Фото: Скриншот

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности автоэлектриков будет входить:

диагностика и исправление неисправностей в системах автомобилей;

монтаж и замена электрических компонентов;

выполнение ремонтных работ согласно техническим требованиям;

использование специализированного оборудования и программного обеспечения для диагностики.

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

опыт работы в сфере автоэлектрики от 1 года;

знание основных принципов работы электрических систем автомобилей;

умение самостоятельно диагностировать и исправлять неисправности;

умение работать со специализированным оборудованием;

ответственность, внимательность к деталям и желание постоянно совершенствовать свои навыки.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или контракт;

денежное обеспечение согласно стандартам принятым в Вооруженных Силах Украины;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;

в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Напомним, что кроме этой вакансии, бригада "Азов" ищет на работу людей, которые знают конструкции аккумуляторных батарей. Речь идет об аккумуляторщиках.

Также мы писали, что бойцы ищут боевых медиков. Кроме требования опыта работы, преимуществом будет специальное/высшее образование.