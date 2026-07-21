Силы ПВО сбили более 40 российских дронов: попадания на семи локациях

Работа сил ПВО. Иллюстративное фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины/Facebook

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В ночь на 21 июля Россия атаковала Украину 58 беспилотниками различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 46 воздушных целей. При этом зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Атака РФ на Украину 21 июля: результаты ПВО

По данным Воздушных сил, с 18:00 20 июля российские войска атаковали Украину 58 беспилотниками различных типов. Среди них — ударные БпЛА Shahed (в том числе реактивные), "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Запуски осуществлялись с направлений Курска и Орела (РФ), а также Донецка и Гвардейского на временно оккупированной территории Украины.

К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, Силы ПВО сбили или подавили 46 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер, Италмас, баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов. Воздушные цели были уничтожены на севере, юге и востоке страны.

В Воздушных силах также сообщили, что зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи точках.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 20 июля 2026 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Константиновское направление, которое остается одним из самых горячих на фронте. По его словам, украинские военные наращивают использование беспилотников для обнаружения и поражения противника, а также для сохранения жизни бойцов. Сырский отметил, что российские войска совершают на этом участке фронта до 20 атак в сутки.

Новини.LIVE также сообщали, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка "Скеля" провели зачистку в Константиновке Донецкой области. После выполнения задания украинские защитники подняли государственный флаг в центре города. В полку отметили, что военные и в дальнейшем выполняют боевые задачи на этом направлении.