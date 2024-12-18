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Расформирование ТЦК в Украине — военный ответил, когда это будет

18 декабря 2024 09:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Начальник ТЦК объяснил, что будет с мобилизацией, если ликвидировать ТЦК
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Винницкий ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В последнее время в средствах массовой информации и социальных сетях ходят слухи о возможном расформировании территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) и создании вместо них более 10 боевых бригад. Реально ли это и кто в таком случае будет выполнять функции ТЦК?

Ответ на это дал начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало в интервью "Суспільне".

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Возможно ли сформировать бригады вместо ТЦК

Идея формирования более 10 бригад из работников ТЦК имеет свои недостатки, как пояснил Сергей Монукало. Основной аргумент против такого решения состоит в том, что 90% военнослужащих, которые сейчас работают в ТЦК – это ветераны, раненые или ограниченно пригодные к службе. Они уже не могут выполнять задачи в боевых частях, поскольку многие имеют ранения или другие ограничения после активного участия в военных действиях.

Боевые бригады нуждаются в 90% годного для военной службы состава. Поэтому, даже если сформировать новые подразделения из этих работников, у них нет надлежащей боеспособности.

Чем занимаются ТЦК

Сергей Монукало объяснил, что ТЦК выполняют значительно больше задач, чем просто мобилизация. В их обязанности входят: организация призыва, оформление документов, оповещение граждан, помощь семьям погибших, сопровождение военных пенсионеров, начисление военных пенсий, ведение дел ветеранов и пенсионеров ВСУ, ведение реестров, в частности базы "Оберег", которая объединяет несколько ключевых баз данных.

Чиновник пояснил, что передача функций ТЦК другим структурам, например, пенсионному фонду или рекрутинговым центрам, может создать серьезные проблемы. Пенсионный фонд уже перегружен большим количеством задач, а рекрутинговые центры, как показывает практика, не могут эффективно выполнять все функции ТЦК, особенно по мобилизации.

Кроме того, именно ТЦК занимаются оповещением, бронированием, оформлением отсрочек и другими процессами, обеспечивающими функционирование оборонной системы.

"Если мы отдадим эти функции, например, пенсионному фонду, он и так... У нас пенсионеров очень много, не способны выполнять свои на должном уровне функции. Если мы призыв возложим на рекрутинговые центры, мы уже это проходили и как показывает практика, что большинство призывается, наоборот, через ТЦК. Вот, потому что ТЦК – это не только призыв, это меры оповещения, меры бронирования, меры предоставления. права на отсрочку, это введение базы "Оберіг", которая объединила несколько реестров", — сказал Сергей Монукало.

Напомним, заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко объяснила, что изменится в работе приложения "Резерв+" в 2025 году. А пресс-секретарь Днепропетровского ТЦК и СП сказала, кого из мужчин будут отправлять на фронт без военной подготовки.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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