Начальник ТЦК пояснив що буде з мобілізацією якщо ліквідувати ТЦК

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Вінницький ТЦК та СП

Останнім часом у засобах масової інформації та соціальних мережах ширяться чутки про можливе розформування територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) і створення замість них понад 10 бойових бригад. Чи це реально та хто в такому разі виконуватиме функції ТЦК?

Відповідь на це дав начальник сектору оборонно-мобілізаційної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю для "Суспільне".

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Чи можливо сформувати бригади замість ТЦК

Ідея про формування понад 10 бригад із працівників ТЦК має свої недоліки, як пояснив Сергій Монукало. Основний аргумент проти такого рішення полягає в тому, що 90% військовослужбовців, які зараз працюють у ТЦК, – це ветерани, поранені або обмежено придатні до служби. Вони вже не можуть виконувати завдання у бойових частинах, оскільки багато з них мають поранення чи інші обмеження після активної участі у військових діях.

Натомість бойові бригади потребують 90% придатного до військової служби складу. Тому, навіть якщо сформувати нові підрозділи із цих працівників, вони не матимуть належної боєздатності.

Чим займаються ТЦК

Сергій Монукало пояснив, що ТЦК виконують значно більше завдань, ніж просто мобілізація. До їхніх обов'язків входять: організація призову, оформлення документів, оповіщення громадян, опомога сім'ям загиблих, супровід військових пенсіонерів, нарахування військових пенсій ведення справ ветеранів і пенсіонерів ЗСУ, ведення реєстрів, зокрема бази "Оберіг", яка об'єднує кілька ключових баз даних.

Посадовець пояснив, що передача функцій ТЦК іншим структурам, наприклад, пенсійному фонду чи рекрутинговим центрам, може створити серйозні проблеми. Пенсійний фонд вже перевантажений великою кількістю завдань, а рекрутингові центри, як показує практика, не можуть ефективно виконувати всі функції ТЦК, особливо щодо мобілізації.

Крім того, саме ТЦК займаються оповіщенням, бронюванням, оформленням відстрочок та іншими процесами, які забезпечують функціонування оборонної системи.

"Якщо ми віддамо ці функції, наприклад, пенсійному фонду, він і так... У нас пенсіонерів дуже багато, не спроможні виконувати свої на належному рівні функції. Якщо ми призов покладемо на рекрутингові центри, ми вже це проходили і як показує практика, що більшість призивається, навпаки, через ТЦК. От, тому що ТЦК — це не тільки призов, це заходи оповіщення, заходи бронювання, заходи надання права на відстрочку, це введення бази "Оберіг", котра наразі об'єднала декілька реєстрів", — сказав Сергій Монукало.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, що зміниться в роботі застосунку "Резерв+" у 2025 році. А речниця Дніпропетровського ТЦК та СП сказала, кого з чоловіків відправлятимуть на фронт без військової підготовки.