Ситуация на фронте: за сутки было совершено 249 атак со стороны россиян

Главнокомандующего Александра Сырского знакомят с текущей ситуацией. Фото: Генштаб ВСУ

Украинские подразделения продолжают эффективно уничтожать оккупантов на фронте. По состоянию на утро понедельника, 29 июня, известно, что, несмотря на 249 вражеских атак за сутки и тысячи артиллерийских обстрелов, Силам обороны удалось нанести противнику значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Как изменилась ситуация на фронте по состоянию на 29 июня

Российские войска за прошедшие сутки нанесли один ракетный удар с применением восьми ракет и совершили 80 авиационных налетов, в ходе которых было сброшено 235 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики активно использовали ударные беспилотники, запустив 8682 дрона-камикадзе. Артиллерия противника осуществила 3070 обстрелов наших позиций и гражданских населенных пунктов, причем 53 удара были нанесены с применением реактивных систем залпового огня.

На северных и восточных участках фронта активность врага оставалась стабильной. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники отразили три боевых столкновения, а враг совершил 86 обстрелов, включая шесть залпов РСЗО.

Северо-Слобожанское и Курское направления. Фото: Генштаб ВСУ

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано восемь атак в районе Старицы и в сторону Избицкого, Караичного и Вильчи.

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Южно-Слобожанское направление. Фото: Генштаб ВСУ

Враг также провел шесть штурмов на Купянском направлении, пытаясь продвинуться к Подолам и Новоплатоновке.

Купянское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

Напряженная ситуация сохраняется на Лиманском и Славянском направлениях. В Лиманском районе захватчики 21 раз пытались прорвать оборону у Новомихайловки, Новоселовки, Заречного и Ямполя, а также атаковали в сторону Ставков, Дробишевого и Лимана.

Лиманское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Славянском направлении враг совершил 28 штурмов вблизи Закитного, Калеников, Разниковки, а также в направлении Рай-Александровки и Кривой Луки.

Славянское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время на Краматорском направлении активных действий со стороны противника в течение суток не зафиксировано. На Константиновском направлении захватчики атаковали 15 раз, сосредоточив усилия вблизи Константиновки, Русиного Яра, Ильиновки, Плещеевки и в сторону Николайполя.

Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, где наши войска отразили 33 атаки. Бои велись в районах Шахового, Дорожного, Новоалександровки, Васильевки, Родинского, Котлиного, Удачного, Филии. Также оккупанты штурмовали позиции в направлении Вольного, Белицкого, Нового Донбасса, Беляковки, Кучеривого Яра, Сергеевки, Шевченко и Муравки.

Покровское направление фронта. Фото: Генштаб ВСУ

На Александровском направлении отражено шесть атак в районе Вороны, Тернового, Калиновского и в направлении Вербового и Нового Запорожья. На Гуляйпольском направлении оккупанты 30 раз пытались атаковать вблизи Доброполья, Железнодорожного и в сторону Воздвижевки, Горкого, Новоселовки, Цветкового и Чаривного.

Гуляйпольское направление. Фото: Генштаб ВСУ

В то же время на Ореховском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий, а на Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

Подразделения авиации, ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины нанесли удары по пяти районам сосредоточения живой силы противника, а также по четырём пунктам управления и двум артиллерийским системам.

За прошедшие сутки российская армия потеряла 1230 военнослужащих. Также Силы обороны уничтожили три танка, одну боевую бронированную машину, 49 артиллерийских систем, десять наземных робототехнических комплексов и семь ракет. Кроме того, враг потерял 1724 беспилотных летательных аппарата, 477 единиц автомобильной техники и шесть единиц специальной техники.

Новини.LIVE ранее сообщали, что на Волчанском направлении российские войска вновь пытаются перехватить инициативу и усилили интенсивность атак. Однако украинские защитники сообщили, что наступления россиян заканчиваются колоссальными потерями.

Также на фронте Украина имеет значительное преимущество благодаря массированному применению беспилотников, которые заменили классические методы ведения боя. Известно, что по показателям освобожденных ВСУ территорий в июне их масштабы уже превысили площадь оккупации РФ за первые полгода 2026 года.

Начальник пункта управления батальоном беспилотных систем 4-й бригады НГУ «Рубеж» Евгений Оропай («Скиф») сообщал, что российская армия демонстрирует системную слабость в коммуникации. У оккупантов серьезные проблемы со стабильной связью.