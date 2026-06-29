Ситуація на фронті: сталося 249 атак росіян за добу

Головнокомандувача Олександра Сирського ознайомлюють з поточною ситуацією. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські підрозділи продовжують ефективно нищити окупантів на фронті. Станом на ранок понеділка, 29 червня, відомо, що попри 249 ворожих атак за добу та тисячі артилерійських обстрілів, Силам оборони вдалося завдати противнику значних втрат у живій силі та техніці.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від Генштабу ЗСУ.

Як змінилась ситуація на фронті станом на 29 червня

Російські війська впродовж минулої доби завдали одного ракетного удару із застосуванням восьми ракет та здійснили 80 авіаційних нальотів, під час яких було скинуто 235 керованих авіабомб. Крім того, загарбники активно використовували ударні безпілотники, запустивши 8682 дрони-камікадзе. Артилерія ворога здійснила 3070 обстрілів наших позицій та цивільних населених пунктів, причому 53 удари було завдано із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На північних та східних ділянках фронту активність ворога залишалася стабільною. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках наші захисники відбили три боєзіткнення, а ворог здійснив 86 обстрілів, включно із шістьма залпами РСЗВ.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки. Фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано вісім атак у районі Стариці та в бік Ізбицького, Караїчного і Вільчі.

Читайте також:

Південно-Слобожанський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Ворог також провів шість штурмів на Куп'янському напрямку, намагаючись просунутися до Подолів та Новоплатонівки.

Куп'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Напружена ситуація зберігається на Лиманському та Слов'янському напрямках. На Лиманщині загарбники 21 раз намагалися прорвати оборону біля Новомихайлівки, Новоселівки, Зарічного та Ямполя, а також атакували в бік Ставків, Дробишевого і Лиману.

Лиманський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Слов'янському напрямку ворог здійснив 28 штурмів поблизу Закітного, Калеників, Різниківки, а також у напрямку Рай-Олександрівки та Кривої Луки.

Слов'янський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас на Краматорському напрямку активних дій з боку противника протягом доби не зафіксовано. На Костянтинівському напрямку загарбники атакували 15 разів, зосередивши зусилля поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Іллінівки, Плещіївки та у бік Миколайпілля.

Найвищу активність ворог проявив на Покровському напрямку, де наші війська зупинили 33 атаки. Бої точилися в районах Шахового, Дорожнього, Новоолександрівки, Василівки, Родинського, Котлиного, Удачного, Філії. Також окупанти штурмували позиції в бік Вільного, Білицького, Нового Донбасу, Біляківки, Кучерівого Яру, Сергіївки, Шевченка та Муравки.

Покровський напрямок фронту. Фото: Генштаб ЗСУ

На Олександрівському напрямку відбито шість атак біля Вороне, Тернового, Калинівського та у напрямку Вербового і Нового Запоріжжя. На Гуляйпільському напрямку окупанти 30 разів намагалися атакувати поблизу Добропілля, Залізничного та у бік Воздвижівки, Гіркого, Новоселівки, Цвіткового і Чарівного.

Гуляйпільський напрямок. Фото: Генштаб ЗСУ

Водночас на Оріхівському та Придніпровському напрямках наступальних дій ворог не проводив, а на Волинському та Поліському напрямках не виявлено ознак формування наступальних угруповань.

Підрозділи авіації, ракетних військ та артилерії Сил оборони України уразили п'ять районів зосередження живої сили противника, а також завдали ударів по чотирьох пунктах управління та двох артилерійських системах.

За минулу добу російська армія втратила 1230 військовослужбовців. Також Сили оборони знешкодили три танки, одну бойову броньовану машину, 49 артилерійських систем, десять наземних робототехнічних комплексів та сім ракет. Окрім того, ворог втратив 1724 безпілотні літальні апарати, 477 одиниць автомобільної техніки та шість одиниць спеціальної техніки.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що на Вовчанському напрямку російські війська знову намагаються перехопити ініціативу, і збільшили інтенсивність атак. Проте українські захисники повідомили, що наступи росіян закінчуються колосальними втратами.

Також на фронті Україна має високу перевагу через масоване застосування безпілотників, які замінили класичні методи ведення бою. Відомо, що за показниками звільнених ЗСУ територій у червні масштабами вже перевищили площу окупації РФ за перші пів року 2026-го.

Начальник пункту управління батальйону безпілотних систем 4-ї бригади НГУ "Рубіж" Євген Оропай ("Скіф") повідомляв, що російська армія демонструє системну слабкість у комунікації. Окупанти мають серйозні проблеми зі стабільним зв'язком.