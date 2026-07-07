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Россияне ограничились этой ночью лишь атаками дронами: сколько сбито

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Дата публикации 7 июля 2026 09:35
Россия запустила 123 дрона по Украине: сколько было попаданий
Работа мобильно-огневой группы. Фото: ВВС ВСУ

За прошедшие сутки, по состоянию на утро вторника, 7 июля, системы противовоздушной обороны Украины ликвидировали или нейтрализовали с помощью средств РЭБ 108 беспилотников. Российские войска запустили по украинским регионам 123 дрона различных модификаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Россияне атаковали Украину дронами в ночь на 7 июля

Для нанесения ударов противник применил не только стандартные и реактивные ударные БПЛА типа Shahed, но и беспилотники "Гербера" и "Италмас", а также дроны-имитаторы модели "Пародия".

Для отражения этой массированной угрозы были задействованы мобильные огневые группы, расчеты зенитных ракетных войск, авиация, а также подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем Сил обороны Украины.

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Статистика уничтоженных дронов. Фото: ВВС ВСУ

По предварительным подсчётам военных, в 08:30 утра противовоздушная оборона сумела сбить или подавить с помощью РЭБ 108 вражеских беспилотников в восточных, центральных, северных и южных областях страны.

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Несмотря на активное противодействие, 12 ударных БПЛА смогли прорваться и поразили объекты в десяти локациях. Еще в пяти местах правоохранители и спасатели зафиксировали падение обломков от сбитых воздушных целей.

Новини.LIVE освещали проблему с ПВО в Украине. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что способность Украины массово производить и применять беспилотники существенно изменила ход войны, но противовоздушная оборона территории страны до сих пор остается слабым местом.

Эта проблема обостряется из-за ограниченных запасов средств ПВО в самих странах Альянса, поэтому НАТО совместно с Украиной разворачивает инициативы по оперативному увеличению производства ракет-перехватчиков. В настоящее время Соединенные Штаты продолжают выполнять свои обязательства в рамках программы PURL, а от других союзников требуется постоянная поддержка Киева необходимыми ресурсами.

Между тем российские войска начали перемещать свои противокорабельные ракетные комплексы к северным границам Украины. Таким образом враг пытается максимально сократить время подлета сверхбыстрых целей к украинским городам, чтобы у украинских сил ПВО и гражданского населения было очень мало времени на реакцию. Такую тактику заметили во время массированного удара по Киеву 6 июля, который, по последним данным, унес жизни как минимум 19 человек. Работы по разбору завалов продолжаются до сих пор.

обстрелы ПВО дроны война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
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