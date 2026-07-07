Росія випустила 123 дрони по Україні: скільки було влучань

Робота мобільно-вогневої групи. Фото: ПС ЗСУ

Протиповітряна оборона України впродовж минулої доби станом на ранок вівторка, 7 липня, ліквідувала або нейтралізувала засобами РЕБ 108 безпілотників. Російські війська випустили по українських регіонах 123 дрони різних модифікацій.

Про це повідомили в пресслужбі Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Росіяни атакували дронами Україну в ніч проти 7 липня

Для ударів противник застосував не лише стандартні та реактивні ударні БпЛА типу Shahed, а й безпілотники "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори моделі "Пародія".

Для відбиття цієї масованої загрози було залучено мобільні вогневі групи, розрахунки зенітних ракетних військ, авіацію, а також підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем Сил оборони України.

Статистика знищених дронів. Фото: ПС ЗСУ

За попередніми підрахунками військових, о 08:30 ранку протиповітряна оборона зуміла збити або придушити за допомогою РЕБ 108 ворожих безпілотників у східних, центральних, північних і південних областях країни.

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Попри активну протидію, 12 ударних БпЛА змогли прорватися і влучили в об'єкти на десяти локаціях. Ще у п'ятьох місцях правоохоронці та рятувальники зафіксували падіння уламків від збитих повітряних цілей.

Новини.LIVE висвітлювали проблему з ППО в Україні. Зокрема президент Володимир Зеленський заявив, що здатність України масово виробляти та застосовувати безпілотники суттєво змінила хід війни, але протиповітряна оборона території країни досі залишається слабким місцем.

Ця проблема загострюється через обмежені запаси засобів ППО в самих країнах Альянсу, тому НАТО спільно з Україною розгортають ініціативи для оперативного збільшення виробництва ракет-перехоплювачів. Наразі Сполучені Штати продовжують виконувати свої зобов'язання за програмою PURL, а від інших союзників вимагається безперервна підтримка Києва необхідними ресурсами.

Тим часом російські війська почали переміщувати свої протикорабельні ракетні комплекси до північних кордонів України. Таким чином ворог намагається максимально скоротити час підльоту надшвидких цілей до українських міст, щоб в українських сил ППО та цивільних було дуже мало часу на реакцію. Таку тактику помітили під час масованого удару по Києву 6 липня, який, за останніми даними забрав життя щонайменше 19 осіб. Розбір завалів триває й досі.