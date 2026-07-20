РФ выпустила по Украине почти сотню дронов — где работала ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Карина Приходько Редактор

В ночь на 20 июля российские войска совершили очередную массированную воздушную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты. Силам обороны удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Удар по Украине 20 июля

В Воздушных силах сообщили, что с 18:00 19 июля оккупанты выпустили две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из временно оккупированного Крыма, а также 94 беспилотника различных типов. Среди них — ударные Shahed, реактивные дроны, БпЛА "Гербера", "Италмас", баражирующие боеприпасы "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия". Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

"К отражению воздушного нападения были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", — говорится в сообщении.

По состоянию на 08:00 украинская противовоздушная оборона обезвредила 81 вражеский беспилотник различных типов. Их уничтожили над северными, южными и восточными регионами страны.

В то же время в Воздушных силах сообщили о попадании одной ракеты и девяти ударных беспилотников в девяти разных локациях. Еще одна российская ракета не достигла намеченной цели.

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