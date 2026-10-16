Атака дронов на Украину 16 октября: ПВО сбила 114 БПЛА

Военнослужащие Воздушных Сил ВСУ, управляющие FPV-дроном. Фото: facebook.com/kpszsu

В ночь на 16 октября Воздушные силы Вооруженных сил Украины зафиксировали попадания 27 средств воздушного нападения РФ по 24 объектам на территории Украины. По состоянию на 09:30 военные также сообщили о падении обломков сбитых беспилотников в 14 местах.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Новини.LIVE.

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Количество сбитых целей. Фото: facebook.com/kpszsu

Сколько реактивных «шахидов» запустила Россия

По данным Воздушных сил, в общей сложности российские войска атаковали Украину 149 ударными беспилотниками. Из них 108 были реактивными. Также противник применил дроны типа "Гербера" и беспилотники-имитаторы "Пародия".

Беспилотники запускали из направлений Орела в России, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Как отработала ПВО Украины

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 114 вражеских беспилотников. Среди них 77 были реактивными.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что ограничения в работе Starlink могут затруднить противодействие реактивным "шахедам". Спутниковую связь используют, в частности, при работе дронов-перехватчиков.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 16 октября российские беспилотники атаковали западные регионы Украины. Последствия ударов зафиксировали в Волынской, Ровенской и Тернопольской областях. В Луцке пропало электричество, в Чортковской громаде почти полностью разрушено предприятие, а в Ровенской области повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома.