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Головна Штаб Росія запустила по Україні понад 100 реактивних "шахедів": зведення ПС

Росія запустила по Україні понад 100 реактивних "шахедів": зведення ПС

Ua ru
16 жовтня 2026 10:33
Атака дронів на Україну 16 жовтня: ППО збила 114 БпЛА
Військовослужбовці Повітряних Сил ЗСУ, які керують FPV-дроном. Фото: facebook.com/kpszsu

У ніч на 16 жовтня Повітряні сили Збройних сил України зафіксували влучання 27 засобів повітряного нападу РФ на 24 локаціях в Україні. Станом на 09:30 військові також повідомили про падіння уламків збитих безпілотників у 14 місцях.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, передає Новини.LIVE.

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ЗСУ знищило 114 повітряних цілей 16 жовтня
Кількість збитих цілей. Фото: facebook.com/kpszsu

Скільки реактивних "шахедів" запустила Росія

За даними Повітряних сил, загалом російські війська атакували Україну 149 ударними безпілотниками. Із них 108 були реактивними. Також противник застосував дрони типу "Гербера" та безпілотники-імітатори "Пародія".

Безпілотники запускали з напрямків Орла в Росії, тимчасово окупованого Донецька та Гвардійського в Криму.

Як відпрацювала ППО України

Українська протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них 77 були реактивними.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що обмеження роботи Starlink можуть ускладнити протидію реактивним "шахедам". Супутниковий зв'язок використовують, зокрема, під час роботи дронів-перехоплювачів.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч проти 16 жовтня російські безпілотники атакували західні регіони України. Наслідки ударів зафіксували на Волині, Рівненщині та Тернопільщині. У Луцьку зникло світло, у Чортківській громаді майже повністю зруйновано підприємство, а на Рівненщині пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житлові будинки.

ППО війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ Збиття дронів атака Росії на Україну реактивні дрони
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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