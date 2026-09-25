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Главная Штаб Россия запустила 295 дронов за ночь: есть попадания по 16 объектам

Россия запустила 295 дронов за ночь: есть попадания по 16 объектам

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25 сентября 2026 08:13
Ночная атака на Украину 25 сентября: ПВО сбила 267 дронов
Военнослужащий мобильной огневой группы ВСУ. Фото: 160-я зенитная ракетная Одесская бригада Воздушного командования "Південь"

Украинские военные отразили масштабную атаку дронов, уничтожив и подавив средствами РЭБ 267 из 295 запущенных беспилотников. Атака началась вечером во вторник, 24 сентября. Россияне использовали реактивные беспилотники, дроны-имитаторы и классические "Шахеды". На данный момент зафиксировано 16 попаданий, в некоторых регионах до сих пор действует воздушная тревога.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Результаты работы ПВО в Украине 25 сентября

Всего для ночной атаки российская армия задействовала 295 ударных аппаратов. Среди них были дроны типа "Шахеды", "Герберы", дроны "Бандероль" (известные также как "Дань-Т"), а также ложные цели для изнурения противовоздушной обороны. Стоит отметить, что 52 из запущенных беспилотников были оснащены реактивными двигателями.

Россияне запускали дроны из Курска, Орла, Шаталова, Миллерова и Приморско-Ахтарска. Кроме того, цели летели с временно оккупированных украинских территорий в Донецке и крымском Гвардейском.

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Статистика сбитых дронов. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

По предварительным итогам, на 07:30 утра среды Силы обороны эффективно отработали по большинству целей. Удалось уничтожить или подавить 267 российских беспилотников типов "Шахед", "Гербера" и других.

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Избежать последствий не удалось. Вражеские средства воздушного нападения достигли целей в 16 локациях. Еще в четырех местах зафиксировали падение обломков от сбитых аппаратов противника.

Новини.LIVE сообщали, что российские войска продолжают использовать временно оккупированные территории Украины в качестве плацдарма для ракетных и дронных ударов. Они регулярно меняют точки запуска беспилотников, затрудняя их заблаговременное обнаружение.

В то же время Москва усиливает технологическую составляющую собственных дроновых систем при содействии Пекина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай передает России новейшие технологии для беспилотников, включая образцы, способные работать в режиме ожидания цели для нанесения прицельных ударов.

Несмотря на это, украинские силы ПВО демонстрируют высокую результативность при отражении комбинированных налетов. В частности, во время масштабной ночной атаки было перехвачено около 60% баллистических и высокоскоростных целей, среди которых ракеты "Циркон", "Искандер-М", KN-23 и С-400. Пресс-секретарь ВВС ВСУ объяснил, почему возникла положительная динамика.

обстрелы ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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