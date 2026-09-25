Нічна атака на Україну 25 вересня: ППО збила 267 дронів

Військовослужбовець мобільної вогневої групи ЗСУ. Фото: 160 зенітна ракетна Одеська бригада Повітряне командування "Південь"

Українські військові відбили масштабну атаку дронів, знищивши та подавивши засоабми РЕБ 267 із 295 запущених безпілотників. Атака розпочалася від вечора у вівторок 24 вересня. Росіяни використали реактивні безпілотники, дрони-імітатори та класичні "Шахеди". Наразі зафіксовано 16 влучань, у деяких регіонах досі триває повітряна тривога.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Наслідки роботи ППО в Україні 25 вересня

Загалом для нічної атаки російська армія використала 295 ударних апаратів. Ними були використані дрони типу "Шахеди", "Гербери", дрони "Бандероль" (відомі також як "Дань-Т"), а також фальш-цілі для виснаження протиповітряної оборони. Варто зазначити, що 52 із випущених безпілотників були оснащені реактивними двигунами.

Росіяни підіймали дрони з Курська, Орла, Шаталова, Міллерова та Приморсько-Ахтарська. Крім того, цілі летіли з тимчасово окупованих українських земель в Донецьку та кримському Гвардійському.

Статистика збиття. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

За попередніми підсумками, на 07:30 ранку середи Сили оборони ефективно відпрацювали по більшості цілей. Знищити або подавити вдалося 267 російських безпілотників типів "Шахед", "Гербера" та інших.

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Уникнути наслідків не вдалося. Ворожі засоби повітряного нападу досягли цілей на 16 локаціях. Ще у чотирьох місцях зафіксували падіння уламків від збитих апаратів противника.

Новини.LIVE інформували, що російські війська продовжують використовувати тимчасово окуповані території України як плацдарм для ракетних і дронових ударів. Вони регулярно змінюють точки запусків безпілотників, ускладнюючи їхнє завчасне виявлення.

Водночас Москва посилює технологічну складову власних дронових систем за сприяння Пекіна. Президент Володимир Зеленський заявив, що Китай передає Росії новітні технології для безпілотників, включно зі зразками, здатними працювати в режимі очікування цілі для завдання прицільних ударів.

Попри це, українські сили ППО демонструють високу результативність під час відбиття комбінованих нальотів. Зокрема, під час масштабної нічної атаки було перехоплено близько 60% балістичних і високошвидкісних цілей, серед яких ракети "Циркон", "Іскандер-М", KN-23 та С-400. Речник ПС ЗСУ пояснив чому виникла позитивна динаміка.