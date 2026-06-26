Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Штаб Россия запустила 189 дронов и семь ракет: как отработала ПВО

Россия запустила 189 дронов и семь ракет: как отработала ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 09:59
Ночная атака 26 июня: ПВО сбила 177 целей
Боец мобильно-огневой группы ПВО. Фото: ВВС ВСУ

В ночь на 26 июня российские войска нанесли массированный воздушный удар по Украине, запустив семь баллистических ракет «Искандер-М» и 189 беспилотников различных модификаций. Зафиксированы попадания в 12 различных точках в нескольких регионах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

Россия применила баллистические ракеты и дроны 25 и 26 июня

Российская армия применила семь баллистических ракет «Искандер-М», которые были нацелены на Киевскую и Полтавскую области. Эти ракеты враг запускал с территории Брянской и Курской областей РФ. Одновременно с ракетами воздушное пространство атаковали 189 ударных беспилотников. Среди них были зафиксированы обычные и реактивные«Шахеды», аппараты типов«Гербера» и«Италмас», а также дроны-имитаторы«Пародия», предназначенные для перегрузки нашей противовоздушной обороны.

null
Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Защитникам неба удалось ликвидировать или обезвредить средствами РЭБ 177 воздушных целей. В этот перечень вошли три баллистические ракеты «Искандер-М» и 174 беспилотника различных типов.

Вместе с тем военные зафиксировали прилеты четырёх баллистических ракет и 11 ударных дронов. Кроме того, ещё в шести местах зафиксировали падение обломков от сбитых российских аппаратов.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали о последствиях российских ударов по Украине в ночь на 26 июня. Так, вражеский ударный дрон попал прямо в крышу девятиэтажного жилого дома в Сумах. На месте попадания на большой площади крыши разразился масштабный пожар.

Параллельно под ударом оказался и Запорожье, где в результате вражеского обстрела был серьезно разрушен и загорелся частный дом. Спасатели быстро потушили пламя, но во время этой ночной атаки получила травму местная жительница, которой уже оказали необходимую медицинскую помощь.

обстрелы ПВО дроны ракетный удар
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации