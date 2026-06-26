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Головна Штаб Росія випустила 189 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

Росія випустила 189 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

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Дата публікації: 26 червня 2026 09:59
Нічна атака 26 червня: ППО збила 177 цілей
Боєць мобільно-вогневої групи ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч на 26 червня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну, випустивши сім балістичних ракет "Іскандер-М" та 189 безпілотників різних модифікацій. Зафіксовано прильоти на 12 різних локаціях у кількох регіонах.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на звіт від Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росія застосувала балістику та дрони 25 та 26 червня

Російська армія застосувала сім балістичних ракет "Іскандер-М", які націлили на Київську та Полтавську області. Цю балістику ворог випускав із території Брянської та Курської областей РФ. Одночасно з ракетами повітряний простір атакували 189 ударних безпілотників. Серед них зафіксували звичайні та реактивні "Шахеди", апарати типів "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія", призначені для перевантаження нашої протиповітряної оборони.

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Статистика збитих цілей. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Захисникам неба вдалося ліквідувати або знешкодити засобами РЕБ 177 повітряних цілей. До цього переліку увійшли три балістичні ракети "Іскандер-М" та 174 безпілотники різних типів.

Разом з тим військові зафіксували прильоти чотирьох балістичних ракет та 11 ударних дронів. Окрім того, ще у шести місцях зафіксували падіння уламків від збитих російських апаратів.

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Новини.LIVE повідомляли про наслідки російських ударів по Україні в ніч проти 26 червня. Так ворожий ударний дрон поцілив прямо у дах дев'ятиповерхового житлового будинку в Сумах. На місці влучання на великій площі покрівлі спалахнула масштабна пожежа.

Паралельно під ударом опинилося і Запоріжжя, де внаслідок ворожого прильоту зазнав серйозних руйнувань та загорівся приватний будинок. Рятувальники швидко загасили полум'я, але під час цієї нічної атаки травмувалася місцева жителька, якій уже надали необхідну медичну допомогу.

обстріли ППО дрони ракетний удар
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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