Россия запустила 258 дронов и баллистических ракет: последствия удара 27 августа

Бойцы мобильно-огневой группы ПВО. Фото: Национальная полиция Украины

Этой ночью, 27 августа, под ударом оказались пять областей Украины. Российские войска применили сотни беспилотников, в том числе реактивные "Шахеды" и дроны "Пародия", а также ракеты различных типов. В результате атаки были зафиксированы попадания в 15 местах и падение обломков в 11 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

Реклама

Чем Россия атаковала Украину в ночь на 27 августа

В ходе атаки россияне задействовали 258 беспилотников и ракеты, количество которых не разглашается. Их запускали из российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма (Гвардейское) и Донецка.

Враг использовал как обычные дроны, так и ложные цели «Пародия», чтобы измотать ПВО. Примерно треть запущенных "Шахедов" имела реактивные двигатели. Кроме того, Россия запустила две противокорабельные ракеты «Оникс».

Украинская авиация, зенитчики, мобильные огневые группы, подразделения беспилотных систем и РЭБ действовали в центре, на севере, юге и востоке страны.

Читайте также:

По состоянию на 09:00 утра удалось сбить и подавить 233 цели:

222 дрона (среди них Shahed, "Гербера" и другие типы);

7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

3 беспилотника S8000 "Бандероль";

1 противокорабельная ракета "Оникс".

Статистика сбитых целей 27 августа. Фото: ВВС ВСУ

Официально зафиксированы вражеские попадания в 15 местах. Еще в 11 местах упали обломки сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове зафиксировали атаку российского дрона по жилому дому. Так, российский беспилотник поразил балкон дома.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили последствия атаки РФ по региону. Известно, что россияне атаковали ракетами и дронами, имеются повреждения завода и медицинского учреждения.