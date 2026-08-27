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Главная Штаб Россия запускала корейские ракеты и "Бандероли": что сбила ПВО

Россия запускала корейские ракеты и "Бандероли": что сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2026 09:37
Россия запустила 258 дронов и баллистических ракет: последствия удара 27 августа
Бойцы мобильно-огневой группы ПВО. Фото: Национальная полиция Украины

Этой ночью, 27 августа, под ударом оказались пять областей Украины. Российские войска применили сотни беспилотников, в том числе реактивные "Шахеды" и дроны "Пародия", а также ракеты различных типов. В результате атаки были зафиксированы попадания в 15 местах и падение обломков в 11 точках.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.

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Чем Россия атаковала Украину в ночь на 27 августа

В ходе атаки россияне задействовали 258 беспилотников и ракеты, количество которых не разглашается. Их запускали из российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма (Гвардейское) и Донецка.

Враг использовал как обычные дроны, так и ложные цели «Пародия», чтобы измотать ПВО. Примерно треть запущенных "Шахедов" имела реактивные двигатели. Кроме того, Россия запустила две противокорабельные ракеты «Оникс».

Украинская авиация, зенитчики, мобильные огневые группы, подразделения беспилотных систем и РЭБ действовали в центре, на севере, юге и востоке страны.

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По состоянию на 09:00 утра удалось сбить и подавить 233 цели:

  • 222 дрона (среди них Shahed, "Гербера" и другие типы);
  • 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
  • 3 беспилотника S8000 "Бандероль";
  • 1 противокорабельная ракета "Оникс".
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Статистика сбитых целей 27 августа. Фото: ВВС ВСУ

Официально зафиксированы вражеские попадания в 15 местах. Еще в 11 местах упали обломки сбитых аппаратов.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове зафиксировали атаку российского дрона по жилому дому. Так, российский беспилотник поразил балкон дома.

Также в Днепропетровской ОГА уточнили последствия атаки РФ по региону. Известно, что россияне атаковали ракетами и дронами, имеются повреждения завода и медицинского учреждения.

обстрелы ПВО ракеты дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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