Россия запустила 258 дронов и баллистических ракет: последствия удара 27 августа

Россия запускала корейские ракеты и "Бандероли": что сбила ПВО
Этой ночью, 27 августа, под ударом оказались пять областей Украины. Российские войска применили сотни беспилотников, в том числе реактивные "Шахеды" и дроны "Пародия", а также ракеты различных типов. В результате атаки были зафиксированы попадания в 15 местах и падение обломков в 11 точках.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил ВСУ.
Чем Россия атаковала Украину в ночь на 27 августа
В ходе атаки россияне задействовали 258 беспилотников и ракеты, количество которых не разглашается. Их запускали из российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также из оккупированного Крыма (Гвардейское) и Донецка.
Враг использовал как обычные дроны, так и ложные цели «Пародия», чтобы измотать ПВО. Примерно треть запущенных "Шахедов" имела реактивные двигатели. Кроме того, Россия запустила две противокорабельные ракеты «Оникс».
Украинская авиация, зенитчики, мобильные огневые группы, подразделения беспилотных систем и РЭБ действовали в центре, на севере, юге и востоке страны.
По состоянию на 09:00 утра удалось сбить и подавить 233 цели:
- 222 дрона (среди них Shahed, "Гербера" и другие типы);
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 3 беспилотника S8000 "Бандероль";
- 1 противокорабельная ракета "Оникс".
Официально зафиксированы вражеские попадания в 15 местах. Еще в 11 местах упали обломки сбитых аппаратов.
Новини.LIVE сообщали, что в Харькове зафиксировали атаку российского дрона по жилому дому. Так, российский беспилотник поразил балкон дома.
Также в Днепропетровской ОГА уточнили последствия атаки РФ по региону. Известно, что россияне атаковали ракетами и дронами, имеются повреждения завода и медицинского учреждения.