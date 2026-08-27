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Головна Штаб Росія запускала корейські ракети та "Бандеролі": що збила ППО

Росія запускала корейські ракети та "Бандеролі": що збила ППО

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Дата публікації: 27 серпня 2026 09:37
Росія випустила 258 дронів та балістику: наслідки від удару 27 серпня
Бійці мобільно-вогневої групи ППО. Фото: Нацполіція України

Цієї ночі, 27 серпня, під ударом опинилися п'ять областей України. Російські війська застосували сотні безпілотників, включно з реактивними "Шахедами" та дронами "Пародія", а також ракети різних типів. Наслідками атаки стали влучання у 15 місцях та падіння уламків на 11 локаціях.

Про це Новини.LIVE повідомляють з посиланням на дані Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Чим Росія атакувала Україну у ніч проти 27 серпня

Впродовж атаки росіяни застосували 258 безпілотників та ракети кількість яких не розголошується. Запускали їх із російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з окупованого Криму (Гвардійське) та Донецька.

Ворог використовував як звичайні дрони, так і фальш-цілі "Пародія", щоб виснажувати ППО. Приблизно третина запущених "Шахедів" мала реактивні двигуни. Крім того, Росія запустила дві протикорабельні ракети "Онікс".

Українська авіація, зенітники, мобільні вогневі групи, підрозділи безпілотних систем та РЕБ працювали у центрі, на півночі, півдні та сході країни.

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Станом на 09:00 ранку вдалося збити та придушити 233 цілі:

  • 222 дрони (серед них "Shahed", "Гербера" та інші типи);
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
  • 3 безпілотники "S8000 Бандероль";
  • 1 протикорабельну ракету "Онікс".
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Статистика збитих цілей 27 серпня. Фото: ПС ЗСУ

Офіційно зафіксовано ворожі влучання на 15 локаціях. Ще в 11 місцях впали уламки від збитих апаратів. 

Новини.LIVE інформували, що у Харкові зафіксували атаку російського дрона по житловому будинку. Так російський безпілотник вдарив по балкону будинку.

Також у Дніпропетровській ОВА уточнили наслідки атаки РФ по регіону. Відомо, що росіяни атакували ракетами та дронами, є пошкодження заводу та медичного закладу. 

обстріли ППО ракети дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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