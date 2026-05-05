Россия выпустила по Украине 175 ракет и БпЛА за ночь: что не сбили

Россия выпустила по Украине 175 ракет и БпЛА за ночь: что не сбили

Дата публикации 5 мая 2026 09:53
Мобильно-огневая группа ПВО. Фото: Генштаб ВСУ

Украинская противовоздушная оборона за ночь нейтрализовала одну баллистическую ракету и 149 беспилотников различных модификаций во время массированного комбинированного обстрела в ночь на 5 мая. Россияне выпустили по территории Украины 175 средств воздушного нападения, используя девять различных точек запуска на территории России и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные от Воздушных сил ВСУ.

Последствия российского дронового удара 5 мая

Россия выпустила 11 баллистических ракет "Искандер-М", пуски которых осуществлялись из Воронежской, Ростовской и Брянской областей. Одновременно с этим в воздушное пространство Украины вошли 164 беспилотника. Кроме привычных "Шахедов", среди них зафиксированы реактивные дроны, аппараты типов "Гербера" и "Италмас", а также дроны-имитаторы "Пародия".

Статистика сбитых целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

Отражением нападения занимались мобильные огневые группы, зенитные ракетные войска, авиация, а также подразделения беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы. По состоянию на 09:00 силам ПВО удалось сбить или подавить с помощью РЭБ одну баллистическую ракету и 149 вражеских БПЛА. Боевая работа велась в северных, южных, восточных и центральных регионах страны.

Несмотря на эффективную работу защитников неба, избежать последствий атаки не удалось. Официально подтверждено попадание восьми баллистических ракет и 14 ударных беспилотников на 14 различных локациях. Кроме того, еще на 10 объектах зафиксированы повреждения из-за падения обломков сбитых целей.

Новини.LIVE ранее сообщали, что 5 мая, на Полтавщине, Россия ударила по объектам газодобывающей промышленности. В результате атаки погибли четыре человека, среди которых есть двое спасателей, которых атаковали второй раз во время спасательной операции.

Кроме того, сегодня под атакой оказались железнодорожные объекты в трех областях Украины. Есть серьезные повреждения и разрушения.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
