Росія випустила по Україні 175 ракет і БпЛА за ніч: що не збили

Мобільно-вогнева група ППО.

Українська протиповітряна оборона за ніч нейтралізувала одну балістичну ракету та 149 безпілотників різних модифікацій під час масованого комбінованого обстрілу в ніч проти 5 травня. Росіяни випустили по території України 175 засобів повітряного нападу, використовуючи дев'ять різних точок запуску на території Росії та в анексованому Криму.

Наслідки російського дронового удару 5 травня

Росія випустила 11 балістичних ракет "Іскандер-М", пуски яких здійснювалися з Воронезької, Ростовської та Брянської областей. Одночасно з цим у повітряний простір України увійшли 164 безпілотники. Крім звичних "Шахедів", серед них зафіксовано реактивні дрони, апарати типів "Гербера" та "Італмас", а також дрони-імітатори "Пародія".

Статистика збитих цілей.

Відбиттям нападу займалися мобільні вогневі групи, зенітні ракетні війська, авіація, а також підрозділи безпілотних систем і радіоелектронної боротьби. Станом на 09:00 силам ППО вдалося збити або подавити за допомогою РЕБ одну балістичну ракету та 149 ворожих БпЛА. Бойова робота велася у північних, південних, східних та центральних регіонах країни.

Попри ефективну роботу захисників неба, уникнути наслідків атаки не вдалося. Офіційно підтверджено влучання восьми балістичних ракет та 14 ударних безпілотників на 14 різних локаціях. Крім того, ще на 10 об'єктах зафіксовано пошкодження через падіння уламків збитих цілей.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що 5 травня, на Полтавщині, Росія вдарила по об'єктам газовидобувної промисловості. Внаслідок атаки загинуло чотири людини, серед яких є двоє рятувальників, яких атакували вдруге під час рятувальної операції.

Окрім того, сьогодні під атакою опинилися залізничні об'єкти в трьох областях України. Є серйозні пошкодження та руйнування.