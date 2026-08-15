Россия запустила по Украине 152 ударных дрона: как отработала ПВО

Боец ПВО. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ

В ночь на 15 августа российские войска совершили очередную массированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники и управляемые авиационные ракеты. Враг атаковал 152 ударными БПЛА типа Shahed, в том числе реактивными, баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами "Пародия". Силам обороны удалось уничтожить большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Удар по Украине 15 августа

В Воздушных силах сообщили, что с 18:00 14 августа россияне выпустили по Украине 152 беспилотника различных типов. Среди них — ударные Shahed, реактивные дроны, БПЛА "Гербера", "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Результаты работы ПВО. Фото: Воздушные силы ВСУ

Запуски осуществлялись с территории России и временно оккупированных районов Донецкой области и Крыма.

Защитникам удалось ликвидировать или обезвредить 124 воздушные цели.

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Вместе с тем военные зафиксировали попадания средств воздушного нападения противникав 16 точках, а также падение сбитых (обломки) в одной точке.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, штурмовой полк "Скеля" перешел под оперативное руководство корпуса Азов. В то же время говорить о вхождении "Скели" в состав корпуса "Азов" пока некорректно.

Также мы сообщали, что ВСУ поразили ретранслятор и подразделение беспилотных систем России. Поражение этих объектов существенно ослабит способность россиян управлять ударными дронами и обеспечивать деятельность своих подразделений.