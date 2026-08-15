Росія випустила по Україні 152 ударних дронів: як відпрацювала ППО

Боєць ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Ворог атакував 152 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами "Пародія". Силам оборони вдалося знешкодити більшість ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удар по Україні 15 серпня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 14 серпня росіяни випустили по Україні 152 безпілотника різних типів. Серед них — ударні Shahed, реактивні дрони, БпЛА "Гербера", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області й Криму.

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Захисникам вдалося ліквідувати або знешкодити 124 повітряні цілі.

Разом з тим військові зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Як писали Новини.LIVE раніше, штурмовий полк "Скеля" перейшов під оперативне керівництво корпусу "Азов". Водночас, говорити про входження "Скелі" до складу корпусу "Азов" поки що некоректно.

Також ми повідомляли, що ЗСУ уразили ретранслятор та підрозділ безпілотних систем Росії. Ураження цих обʼєктів суттєво послабить спроможності росіян управляти ударними дронами та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.