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Головна Штаб РФ випустила 152 ударних дронів: як відпрацювала ППО

РФ випустила 152 ударних дронів: як відпрацювала ППО

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2026 12:39
Росія випустила по Україні 152 ударних дронів: як відпрацювала ППО
Боєць ППО. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

У ніч проти 15 серпня російські війська здійснили чергову масовану атаку по Україні, застосувавши ударні безпілотники та керовані авіаційні ракети. Ворог атакував 152 ударними БпЛА типу Shahed, в тому числі реактивними, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами "Пародія". Силам оборони вдалося знешкодити більшість ворожих повітряних цілей.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Удар по Україні 15 серпня

У Повітряних силах розповіли, що з 18:00 14 серпня росіяни випустили по Україні 152 безпілотника різних типів. Серед них — ударні Shahed, реактивні дрони, БпЛА "Гербера", баражуючі боєприпаси "Бандероль" та дрони-імітатори "Пародія".

РФ випустила 152 ударних дронів: як відпрацювала ППО - фото 1
Результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Запуски здійснювалися з території Росії та тимчасово окупованих районів Донецької області й Криму.

 

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Також ми повідомляли, що ЗСУ уразили ретранслятор та підрозділ безпілотних систем Росії. Ураження цих обʼєктів суттєво послабить спроможності росіян управляти ударними дронами та забезпечувати діяльність своїх підрозділів.

обстріли ППО війна в Україні Збиття дронів
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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