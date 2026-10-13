Массированная атака дронов 13 октября: результаты работы ПВО

Бойцы мобильно-огневой группы ПВО. Фото: ГПСУ

Этой ночью войска РФ применили более сотни дронов, пять баллистических ракет и баллажирующие боеприпасы «Бандероль». Силы обороны сбили и подавили 88 беспилотников, среди которых было 58 реактивных "Шахедов". Атака врага продолжается до сих пор, в ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на данные Командования Воздушных сил Украины.

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Чем Россия атаковала Украину за последние сутки

Всего российская армия направила на территорию Украины 108 беспилотников, значительную часть которых составляли реактивные "Шахеды" — 74 единицы. Также противник применил дроны-имитаторы "Пародия" и "Гербера". Запуски осуществлялись из российских городов Орел, Курск и Приморско-Ахтарск, а также с временно оккупированных территорий, в частности, из Донецка и крымского Гвардейского.

Статистика сбитых дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

Помимо дронного террора, агрессор выпустил девять баражирующих боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т", а также пять баллистических ракет комплексов "Искандер-М" и С-400. Ракетные удары наносились с территории Брянской области РФ.

Военные подтвердили попадания средств воздушного нападения по 17 различным локациям. Еще в семи местах зафиксировано падение обломков сбитых целей. Отдельно сообщается об ударах баллажирующими боеприпасами по Харькову, хотя часть из этих средств поражения своих целей так и не достигла.

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Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам военного аналитика Валерия Романенко, построить вокруг Киева крупную систему противовоздушной обороны по образцу московской не позволит даже концентрация в регионе абсолютно всех имеющихся комплексов Patriot. Сейчас столица Украины фактически живет как прифронтовый город, что делает невозможным полное закрытие неба имеющимися средствами.

Параллельно Россия существенно затрудняет перехват дальнобойных ударных дронов. Известно, что новые модификации "Герань-4" и "Герань-5" начали оснащать оптическими системами навигации. То есть дроны могут ориентироваться по загруженным фотографиям рельефа и хорошо работают без связи со спутниками. Поэтому средства РЭБ стали хуже противодействовать дронам.

Серьёзной проблемой для защитников неба остаются и скоростные реактивные версии "Шахедов", которые Россия направляет на города Украины. Их сбивание пока происходит в единичных случаях, что свидетельствует об острой потребности украинской армии в качественно новых зенитных разработках.