Масована атака дронів 13 жовтня: результати роботи ППО

Бійці мобільно-вогневої групи ППО. Фото: ДПСУ

Цієї ночі війська РФ застосували понад сотню дронів, п'ять балістичних ракет та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Сили оборони збили та подавили 88 безпілотників, серед яких було 58 реактивних "Шахедів". Атака ворога триває й досі, у низці регіонів оголошена повітряна тривога.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на дані Командування Повітряних сил України.

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Чим Росія атакувала Україну за минулу добу

Загалом російська армія спрямувала на територію України 108 безпілотників, значну частину яких складали реактивні "Шахеди", який було 74 одиниці. Також противник застосував дрони-імітатори "Пародія" і "Гербера". Запуски здійснювалися з російських міст Орел, Курськ та Приморсько-Ахтарськ, а також з тимчасово окупованих територій, зокрема, із Донецька та кримського Гвардійського.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Окрім дронового терору, агресор випустив дев'ять баражуючих боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т", а також п'ять балістичних ракет комплексів "Іскандер-М" та С-400. Ракетні удари завдавалися з території Брянської області РФ.

Військові підтвердили влучання засобів повітряного нападу на 17 різних локаціях. Ще у семи місцях зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Окремо повідомляється про удари баражуючими боєприпасами по Харкову, хоча частина з цих засобів ураження своїх цілей так і не досягла.

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Новини.LIVE повідомляли, що за оцінками військового аналітика Валерія Романенко, побудувати довкола Києва велику систему протиповітряної оборони за зразком московської не дозволить навіть концентрація в регіоні абсолютно всіх наявних комплексів Patriot. Зараз столиця України фактично живе, як прифронтове місто, що унеможливлює тотальну щільність закриття неба наявними засобами.

Паралельно Росія суттєво ускладнює перехоплення далекобійних ударних дронів. Відомо, що нові модифікації "Герань-4" та "Герань-5" почали споряджати оптичними системами навігації. Тобто дрони можуть орієнтуватись за завантаженими фотознімками рельєфу, добре працюють без зв'язку із супутниками. Тому РЕБ стали гірше протидіяти дронам.

Серйозною проблемою для захисників неба залишаються й швидкісні реактивні версії "Шахедів", які Росія спрямовує на міста України. Їх збиття наразі відбувається в поодиноких випадках, що свідчить про гостру потребу української армії в якісно нових зенітних розробках.