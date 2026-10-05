ПВО уничтожила и сбила 172 вражеских дрона: данные на 5 октября

Бойцы мобильно-огневой группы. Фото: Нацполиция Украины/npu.gov.ua

Украинская ПВО отразила очередную вражескую атаку, сбив 172 российских беспилотника из 205 запущенных. Оккупанты наносили удары реактивными "Шахедами", "Герберами" и дронами-имитаторами с семи разных направлений. Известно о повреждениях на 13 объектах, опасность с воздуха по-прежнему сохраняется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на отчет Командования Воздушных сил ВСУ.

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Сколько дронов было сбито за последние сутки

Атака началась накануне, в 18:00 4 октября. Всего российские оккупационные войска направили на Украину 205 ударных дронов.

Противник атаковал с использованием различных типов вооружения. Основную угрозу представляли "Шахеды", среди которых 49 единиц были реактивными. Вместе с ними россияне запустили баражирующие боеприпасы «Бандероль» или "Дань-Т", беспилотники "Гербера" а также специальные дроны-имитаторы "Пародия", которые используются для изнурения ПВО.

Запуски осуществлялись с территории российских городов Курска, Орела, Миллерово, Шаталова и Приморско-Ахтарска. Кроме того, аппараты взлетали с временно оккупированной территории Донецкой области и с базы в Гвардейском, что в захваченном Крыму.

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Украинским военным удалось уничтожить и подавить 172 вражеских беспилотника различных типов. Несмотря на высокую эффективность работы ПВО, избежать последствий не удалось из-за чрезвычайной плотности удара.

Статистика сбитых дронов 5 октября. Фото: Воздушные силы ВСУ

Российские дроны непосредственно поразили 13 локаций, обломки сбитых целей упали на территорию ещё трёх объектов.

Новини.LIVE сообщали, что, по оценкам аналитиков Института изучения войны, Кремль изменил тактику ведения войны, начав массированные атаки на энергетику раньше срока, не дожидаясь морозов. На фоне неудач на поле боя Москва пытается заставить Украину пойти на уступки, целенаправленно уничтожая критически важную инфраструктуру.

Наибольшую опасность для противовоздушной обороны представляют скоростные воздушные цели. Если обычные барражирующие боеприпасы типа "Шахед" украинские силы ликвидируют с высокой эффективностью (85–92 %), то показатель перехвата вражеских реактивных дронов в настоящее время составляет лишь 50–55 %, изредка достигая 60%.

Для укрепления защиты воздушного пространства Украина совместно с партнерами наращивает технологический потенциал. В частности, за счет Германии отечественные военные получат 2 тысячи новейших совместных беспилотников-перехватчиков "Барс". Параллельно продолжается создание компактных ракет противовоздушной обороны и разработка автоматизированных огневых турелей.