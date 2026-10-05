ППО знищила та подавила 172 ворожі дрони: дані 5 жовтня

Бійці мобільно-вогневої групи. Фото: Нацполіція України/npu.gov.ua

Українська ППО відбила чергову ворожу атаку, ліквідувавши 172 російські безпілотники із 205 запущених. Окупанти били реактивними "Шахедами", "Герберами" та дронами-імітаторами із семи різних напрямків. Відомо про пошкодження на 13 об'єктах, небезпека з повітря досі зберігається.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на звіт Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів було збито за минулу добу

Атака розпочалася напередодні, о 18:00 4 жовтня. Загалом російські окупаційні війська спрямували по Україні 205 ударних дронів.

Противник атакував з різних типів озброєння. Основну загрозу становили "Шахеди", серед яких 49 одиниць були реактивними. Разом із ними росіяни випустили баражуючі боєприпаси "Бандероль" або "Дань-Т", безпілотники "Гербера", а також спеціальні дрони-імітатори "Пародія", які використовують для виснаження ППО.

Запуски здійснювалися з території російських міст Курськ, Орел, Міллерово, Шаталово та Приморсько-Ахтарськ. Крім того, апарати злітали з тимчасово окупованої території Донеччини та з бази у Гвардійському, що в захопленому Криму.

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Статистика збиття 5 жовтня. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Російські дрони безпосередньо влучили по 13 локаціях, уламки від збитих цілей впали на територію ще трьох об'єктів.

Новини.LIVE повідомляли, що за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни Кремль змінив тактику ведення війни, розпочавши масовані атаки на енергетику завчасно, не чекаючи морозів. На тлі невдач на полі бою Москва намагається змусити Україну піти на поступки, цілеспрямовано знищуючи критичну інфраструктуру.

Найбільшу небезпеку для протиповітряної оборони становлять швидкісні повітряні цілі. Якщо звичайні баражуючі боєприпаси типу "Шахед" українські сили ліквідовують із високою ефективністю (85–92%), то показник перехоплення ворожих реактивних дронів наразі становить лише 50–55%, зрідка сягаючи 60%.

Для зміцнення захисту неба Україна спільно з партнерами нарощує технологічні спроможності. Зокрема, коштом Німеччини вітчизняні військові отримають 2 тисячі новітніх спільних безпілотників-перехоплювачів "Барс". Паралельно триває створення компактних ракет протиповітряної оборони та розвиток автоматизованих вогневих турелей.