Россия ночью запускала ракеты и дроны: силы ПВО сбили 164 цели

Силы ПВО. Фото: Нацгвардия

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Российские оккупанты в ночь на 24 июля атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Очередной воздушный удар противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины. Силы ПВО действовали на севере, юге и востоке.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака России 24 июля

Враг нанес удар пятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 180 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторами "Пародия".

Количество сбитых и подавленных целей. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбиты/подавлены четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 160 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

В то же время зафиксировано попадание одной управляемой авиационной ракеты, 14 ударных дронов в девяти локациях, а также падение обломков в восьми.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, в ночь на 23 июля российские оккупанты атаковали Украину дронами и ракетами. Силы ПВО действовали на севере, юге и востоке страны и сбили 156 целей.

А в ночь на 22 июля оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами, управляемыми авиационными ракетами и беспилотниками. На нескольких участках зафиксированы попадания.