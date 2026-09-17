Атака Росії на Україну 17 вересня: ППО знешкодила 131 ціль

РФ атаковала Украину противокорабельными ракетами и реактивными дронами
Российские оккупанты в ночь на 17 сентября атаковали Украину с помощью дронов и ракет. Основными направлениями ударов стали Киевская, Запорожская и Одесская области. Силы противовоздушной обороны уничтожили 131 вражескую цель.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.
Российский обстрел Украины 17 сентября
С 18:00 16 сентября Россия запустила:
- противокорабельные ракеты "Оникс" из Курской области;
- баллистические ракеты Искандер-М/С-400/КН-23 из Брянской и Воронежской областей;
- четыре крылатые ракеты морского базирования "Калибр" из акватории Каспийского моря;
- десять "Бандеролей"/"Дань-Т" из воздушного пространства акватории Азовского моря;
- 157 ударных БпЛА типа Shahed (больше половины — реактивные) и дронов-имитаторов типа "Пародия" с нескольких направлений: Орел, Миллерово — РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское — ВОТ АР Крым.
Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительной информации, ПВО сбило и подавило 131 цель. Речь идет о семи "Бандеролах"/"Дань-Т" и 124 дронах типа Shahed, "Гербера" и дронах других типов.
В то же время зафиксировано попадание ракет и ударных дронов в 36 локациях, а также падение обломков в пяти.
В настоящее время российская атака продолжается, поскольку в воздушном пространстве Украины зафиксировано несколько вражеских БпЛА.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 17 сентября российские оккупанты атаковали Запорожье баллистическими ракетами, в результате чего нанесен ущерб промышленным объектам. Известно о пострадавших.
Кроме того, этой ночью по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета самолетов МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал". Также существовала угроза крылатых ракет и баллистических ракет.