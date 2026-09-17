Атака Росії на Україну 17 вересня: ППО знешкодила 131 ціль

Сили ППО. Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони

Російські окупанти у ніч проти 17 вересня атакували Україну дронами та ракетами. Основними напрямками ударів були Київщина, Запоріжжя та Одещина. Сили протиповітряної оборони знешкодили 131 ворожу ціль.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Реклама

Російський обстріл України 17 вересня

З 18:00 16 вересня Росія запустила:

протикорабельні ракети "Онікс" із Курської області;

"Онікс" із Курської області; балістичні ракети Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей;

Іскандер- М/С-400/KN-23 із Брянської та Воронезької областей; чотири крилаті ракети морського базування "Калібр" із акваторії Каспійського моря;

"Калібр" із акваторії Каспійського моря; десять "Бандеролів"/"Дань-Т" з повітряного простору акваторії Азовського моря;

з повітряного простору акваторії Азовського моря; 157 ударних БпЛА типу Shahed (більша половина — реактивні) та дронами-імітаторами типу "Пародія" із декількох напрямків: Орел, Міллерово – РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад Росії відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених та подавлених повітряних цілей РФ. Фото: Повітряні сили ЗСУ

За попередньою інформацією, ППО збито та подавлено 131 ціль. Йдеться про сім "Бандеролів/"Дань-Т" та 124 дрон типу Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Читайте також:

Водночас зафіксовано влучання ракет та ударних дронів на 36 локаціях, а також падіння уламків на пʼяти.

Наразі російська атака продовжується, оскільки в повітряному просторі України зафіксовано декілька ворожих БпЛА.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 вересня російські окупанти атакували Запоріжжя балістикою, внаслідок чого є пошкодження на промислових обʼєктах. Відомо про постраждалих.

Крім того, цієї ночі по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт літаків МіГ-31К, які є носіями ракет "Кинджал". Також була загроза крилатих ракет та балістики.